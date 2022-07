Betalen naar gebruik in 2030 - Hoe werkt rekeningrijden precies?

Er wordt al jaren over gesproken, maar in 2030 gaat het toch echt gebeuren: de wegenbelasting gaat op de schop. Je betaalt vanaf dan niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Hoe werkt rekeningrijden? Dit is wat we tot nu toe weten.

Wat is rekeningrijden?

Momenteel betalen automobilisten een vast bedrag per jaar aan motorrijtuigenbelasting (mrb). De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het gewicht van de auto, de CO2-uitstoot, de brandstofsoort en de provincie waarin de eigenaar woont. Vanaf 2030 gaat die vorm van wegenbelasting verdwijnen en stapt het kabinet over op een systeem van betalen naar gebruik. Dat betekent dat je als automobilist niet meer betaalt voor het hebben van een auto, maar het gebruik ervan. De wegenbelasting wordt geheven op basis van het aantal kilometers dat je rijdt. Het maakt niet uit waar of wanneer je die rijdt.

Voor wie geldt rekeningrijden?

Betalen naar gebruik geldt voor alle personenauto's en bestelbussen. Voorlopig dus nog niet voor motorfietsen, brommers, et cetera.

Waarom voert de overheid rekeningrijden in?

Op dit moment betaalt een automobilist die veel rijdt evenveel wegenbelasting als een automobilist die weinig rijdt. Door de invoering van rekeningrijden worden de lasten evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld, zo vindt het kabinet. Mensen die veel rijden gaan meer betalen dan mensen die weinig rijden. Betalen naar gebruik moet bovendien een bijdrage leveren aan twee doelstelling in het Coalitieakkoord: het op peil houden van de belastinginkomsten en het verlagen van de CO2-uitstoot. Het kabinet hoopt dat mensen bewuster gaan autorijden als ze per kilometer belasting moeten gaan betalen.

Betaal je ook voor kilometers in het buitenland?

Ja, het maakt niet uit of je met jouw auto in Nederland rijdt of in het buitenland, over de gemaakte kilometers moet je gewoon belasting betalen.

Hoe gaat de overheid jouw gereden kilometers controleren?

Dat is nog niet duidelijk. Daar wordt in de komende jaren onderzoek naar gedaan. De overheid hoeft niet te weten waar je rijdt en wanneer, maar alleen hoeveel kilometers je gereden hebt.

Komen er verschillende tarieven?

Dat is ook nog niet duidelijk. Het kabinet moet die keuze nog gaan maken. In het plan staat al wel dat de kilometertarieven mogelijk afhankelijk worden van het wagengewicht en de brandstofsoort.