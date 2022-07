Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 25

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Hyundai ons verraste met een retro-banaan. Maar ook een week waarin bekend werd dat veelrijders de komende jaren enorm gaan bloeden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.



+ Top - Hyundai komt met een retro-banaan



Dat klinkt negatief, maar we zijn juist erg te spreken over de aerodynamische Hyundai Ioniq 6: met een clean, minimalistisch front, een sportief ogend profiel en een spannende achterzijde met een heuse vleugel. Die achterkant lijkt zelfs wat op de Porsche 911 en ook dat bedoelen we complimenteus. De Hyundai Ioniq 6 komt nog in 2022.







+ Top - De nieuwe Skoda Superb doet niet mee aan rare modetrends



We kunnen het woord crossover-sedan niet meer hóren. De ene na de andere sedan of stationwagon moet plaatsmaken voor zo'n van-alles-net-niks-creatie. Zo gaat Mercedes vanaf 2030 geen stationwagons meer bouwen. Zijn ze helemaal verrückt!? Gelukkig doet Skoda niet mee aan die nieuwlichterij. De volgende Skoda Superb wordt gewoon weer een traditionele sedan/stationwagon. Sláva Škoda! Ofwel, hulde voor Skoda.







+ Top - Zo ziet de elektrische Volkswagen Passat eruit



Vorige week moesten we het nog doen met een vaag plaatje, nu heeft Volkswagen betere foto's vrijgegeven. Hoewel de Passat lang niet meer zo goed verkoopt als vroeger, komen de Duitsers toch gewoon met een nieuwe elektrische zakensedan. En dus niet met een suv of crossover. De elektrische Passat heet ID. Aero en komt met een beetje geluk in 2023, maar waarschijnlijk een jaar later naar Nederland. Ook als stationwagon, trouwens.



- Flop - Waar zijn Bentley en Jaguar mee bezig?



Jaguar verkoopt slecht en dus gaat het alles anders doen: minder auto's bouwen, maar daar wel meer geld voor vragen. Het richt zijn pijlen op Bentley en gaat vanaf 2025 peperdure suv's produceren. Precies het segment waarin het merk zijn roem níet aan te danken heeft. Als dat maar goed gaat ... Bentley zelf paait verzamelaars met weinig liefde voor traditie met een replica van de 96-jarige Speed Six. Er worden twaalf exemplaren gebouwd, en die zijn allemaal al voor vele miljoenen verkocht. Tot verdriet van de mensen die wel een echte in hun verwarmde garage hebben staan.







- Flop - Rekeningrijden in 2030: veelrijders gaan bloeden



Het gaat er zeer waarschijnlijk van komen: in 2030 verdwijnt de wegenbelasting en gaan we rekeningrijden. En hoe meer je rijdt, des te zwaarder je wordt aangeslagen. Rijd je 80 kilometer per dag, dan betaal je 2,5 keer zoveel als nu. Met de trein dan maar? Hopelijk zijn er dan weer genoeg conducteurs, machinisten, IT'ers en verkeersleiders bij NS en ProRail ... Er is ook goed nieuws. Rijd je maar 20 kilometer per dag, dan ga je er financieel op vooruit.

- Flop - Bijna niemand komt uit met zijn kilometervergoeding



De brandstofprijzen dalen weer een héél klein beetje, maar vakbond CNV berekende toch dat 90 procent van de werknemers niet uitkomt met zijn kilometervergoeding. Geen wonder, die is al sinds 2006 niet meer verhoogd en bedraagt dus nog steeds 19 cent per kilometer. Ter vergelijking: 17 jaar geleden betaalde je gemiddeld nog 1,35 euro voor een liter benzine ... Het CNV wil volgend jaar al naar een vergoeding van 23 cent, in plaats van de al toegezegde 21 cent.