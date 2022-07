Wat is er nou bijzonder aan een Ferrari Enzo? Er zijn 400 stuks gebouwd en er duikt altijd wel ergens eentje op een veiling op. Ja, maar niet eentje zoals deze: de enige witte Ferrari Enzo ter wereld. Met recht een witte raaf dus ...

Zoals Star Wars-verzamelaars het zeldzame, ongeverfde Boba Fett-actiefiguurtje met schietend raketje willen hebben, raken autocollectioneurs helemaal door het dolle heen als ze een Ferrari zoals deze zien. De Enzo is al zeldzaam van zichzelf, maar deze is zowaar uniek. Niemand bestelde een Ferrari Enzo in het wit, behalve dan een teruggetrokken levende Duits-Zwitserse miljardair. Misschien wilde hij zich Sonny Crockett uit Miami Vice voelen ...

Ferrari Enzo in het wit is een "bijna mythische machine"

Veilinghuis RM Sotheby's gaat helemaal los in zijn beschrijving. Deze Enzo is een "bijna mythische machine", "een legende", "ongelofelijk mooi" en "uitzonderlijk zeldzaam". Nou vinden wij de kleur wit eerlijk gezegd niet bij deze Ferrari passen, maar daar hebben de rijkaards die op dit veilingstuk hebben geboden natuurlijk (terecht) geen boodschap aan. Dit is een unieke Ferrari Enzo, dus wordt de portemonnee getrokken.

Alleen als je een hondstrouwe Ferrari-klant bent ...

Op het moment van schrijven is de hamerprijs nog niet bekend, maar geloof ons, die zal in de miljoenen liggen. Tussen 2002 en 2004 schroefde Ferrari precies 400 Enzo's in elkaar. Minder dan twintig daarvan waren uitgevoerd in een afwijkende kleur, zoals deze. Ferrari deed die moeite alleen voor zijn trouwste klanten. Met andere woorden: als je door de jaren heen tientallen miljoenen in Maranello hebt achtergelaten, wil het 'Steigerende Paard' wel wat harder voor je lopen.

Opvallend: koolstofvezel kuipstoelen in maatje XXL

Deze Ferrari Enzo werd op 22 mei 2003 afgebouwd in de kleur Bianco Avus, met een zwart interieur en Rosso Corsa-meters op het dashboard. Ook opvallend is dat de auto extra grote koolstofvezel kuipstoelen heeft. Kennelijk was de eerste eigenaar een wat forsere heer. De 651 pk sterke 6,0-liter V12 van de Enzo is door hem niet vaak aangezwengeld, want er staat slechts 9600 kilometer op de teller.