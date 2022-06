Rekeningrijden in 2030 - Veelrijders gaan 2,5 keer zoveel belasting betalen

Het lijkt er steeds meer op dat we vanaf 2030 eindelijk gaan rekeningrijden. Met andere woorden, als automobilist betaal je dan niet meer een vast bedrag aan motorrijtuigenbelasting iedere maand, maar word je per kilometer aangeslagen. En voor mensen die veel rijden, gaat dat flink in de papieren lopen.

Rekeningrijden staat in het regeerakkoord al op de agenda voor 2030, maar binnenkort al - waarschijnlijk deze week nog - worden de plannen concreter, zo meldt de Telegraaf op basis van Haagse bronnen. De krant schrijft dat er geen spitsheffing komt en ook geen hoger tarief voor het gebruik van de snelweg. Automobilisten gaan simpelweg betalen voor alle gereden kilometers. En dat kan dus flink aantikken.

Veelrijders gaan 2,5 keer zoveel wegenbelasting betalen

Zo heeft de coalitie becijferd dat iemand die 80 kilometer per dag rijdt, 2,5 keer zoveel wegenbelasting gaat betalen als nu. Ouch! Iemand die slechts 20 kilometer per dag in de auto zit, heeft juist voordeel van het rekeningrijden en betaalt ongeveer de helft van het tarief nu. Het probleem voor het kabinet is alleen: hoe ga je de kilometers registreren? Dat kan heel makkelijk met een zwarte doos in de auto, maar dat zorgt weer voor problemen met de privacywetgeving.