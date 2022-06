Volkswagen ID.3 heeft er een uitdager bij: de MG4 Electric

In onze Europese ogen heeft de elektrische MG ZS nog altijd een wat koddige styling, die op zijn gunstigst een milde glimlach oproept. Met de nieuwe MG4 Electric legt het Chinese merk de (glim)lachers het zwijgen op. Ook die bij Volkswagen, want met de strak gestileerde achterwielaandrijver lijkt zijn pijlen nadrukkelijk op de ID.3 te richten.

De MG4 Electric - een vijfdeurs hatchback - is ietsiepietsie langer (4,28 meter) dan de ID.3 en MG beweert dat zijn nieuwe EV dankzij z'n perfecte gewichtsverdeling (50:50) en achterwielaandrijving veel rijplezier biedt - net als de ID.3. Maar veel potentiële kopers zullen toch vooral nieuwsgierig zijn naar de accucapaciteit en het bijbehorende rijbereik.

Topversie MG4 Electric komt 450 kilometer ver

Welnu, in eerste instantie wordt de MG4 Electric leverbaar met twee verschillende accupakketten: van 51 kWh en 64 kWh. De kleinste batterij is goed voor een actieradius van 350 kilometer. De voorlopige topversie van de MG4 komt 100 kilometer verder. Het vermogen van de elektromotor in de 64 kWh-variant bedraagt 204 pk, die met 51 kWh moet het met 170 pk doen. Vreemd genoeg geeft MG voor allebei dezelfde sprinttijd (0-100 in 8 s) en topsnelheid (160 km/h) op.

Later komt er een MG4 Electric met 4WD

We verwachten de MG4 eind dit jaar bij de dealers, met vanafprijzen die onder de 33.990 euro van de goedkoopste Volkswagen ID.3 liggen. Later komt er ook een krachtiger, vierwielaangedreven MG4. Of dat de 449 pk en 600 Nm sterke topper wordt die in China als Mulan in de prijslijst staat, is nog onduidelijk. Het zou leuk zijn, want daarmee sprint je de gemiddelde Porsche-rijder binnen 3,8 seconden een illusie armer.