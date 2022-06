Wist je dat Hitler helemaal niet het brein achter de Duitse autobahn is?

"Wir fahren, fahren, fahren auf die Autobahn", zong de Duitse elektropopband Kraftwerk in 1974. Ondanks de vele Baustellen, blijft de autobahn zonder snelheidslimiet magisch in binnen- en buitenland. Bijna iedereen denkt dat Hitler het brein is achter het Duitse snelwegstelsel, maar dat is niet waar.

De eerste snelweg ter wereld werd niet in Duitsland aangelegd, maar in Italië (1924). En de beroemde, 8,3 kilometer lange AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße) in Berlijn (1921) dan? Dat was meer een racebaan.

Het eerste Duitse plan voor een snelweg was HaFraBa uit 1927, een weg die van Hamburg via Frankfurt naar Basel moest lopen. De term Autobahn werd in 1929 voor het eerst geïntroduceerd door hoogleraar Robert Otzen.



Nee, Adolf Hitler is niet het brein achter de autobahn

De mythe is dat Hitler het brein is achter de autobahn, maar de eerste werd al in 1932 geopend en liep tussen Keulen en Bonn. De nazipropaganda meldde echter dat de eerste autobahn in 1935 door Hitler werd geopend. Hitler zette wel vaart achter de plannen en benoemde Fritz Todt tot generaal-inspecteur van de Duitse wegenbouw. In 1936 werkten meer dan 130.000 arbeiders aan de autobahn.

Duitsland is niet het enige land zonder snelheidslimiet

Na China, de VS en Spanje heeft Duitsland met 13.192 kilometer het langste snelwegnet van de wereld. Duitsland is niet het enige land met (snel)wegen zonder limiet, je hebt ze ook in Australië en Libië en op Isle of Man.

Langste autobahn loopt van Denemarken naar Oostenrijk

Autosnelwegen in Duitsland heten officieel Bundesautobahnen (afkorting: BAB). De langste snelweg is de A7, hij is 962 km lang en loopt dwars door Duitsland van de Deense tot de Oostenrijkse grens. Er zit een systeem achter de nummering, zo liggen de A10 t/m A19 in de voormalige DDR en de A90 tot 99 in Beieren.

Het drukste stukje Duitse snelweg is de A100 (Ring Berlijn), tussen Albionstrasse en Tempelhofer Damm, met 168.400 auto's per dag.

Duits tankstation alleen te bereiken via Nederland

Het tankstation Bunderneuland aan de Duits-Nederlandse grens ligt in Duitsland, maar is alleen te bereiken via 'onze' A7. Ga je er tanken op weg naar Duitsland, dan steek je 3x de grens over.

Bundesautobahn A61 begint bij de grens met Nederland met negatieve waarden (−0,2 en −0,1 km), omdat hij voor de aanleg van de A74 (2012) iets verderop begon.

Discussie over snelheidslimiet laait weer op

In de deelstaat Bremen mag nergens harder worden gereden dan 120 km/h. Op ongeveer 70 procent van de autobahn mag je onbeperkt hard rijden. In 2006 werd in deelstaat Brandenburg onderzocht hoe hard werd gereden op een weg zonder limiet: 142 km/h. De discussie over een snelheidslimiet duikt geregeld op, recentelijk vanwege de gestegen energiekosten door de oorlog in Oekraïne.



Gedurende de Koude Oorlog liepen vier Transitsnelwegen door de DDR naar West-Berlijn. In de voormalige DDR gold een snelheidslimiet van 100 km/h, al was de wegkwaliteit doorgaans erbarmelijk en mocht je plaatselijk maar 60 km/h.