Auto Review 7 in de webshop - Vier de vakantie met een V8

Ga je met de auto op vakantie, volg dan zeker niet ons advies op de cover van Auto Review 7 op. Een nieuwe Range Rover is een feest, met zijn super-de-luxe interieur en zijn monsterlijke V8, maar dan wel een feest waarop veel te veel drank (lees: benzine) wordt genuttigd.

In die zin is onze nieuwste uitgave - die sinds deze week in het tijdschriftenvak ligt - een blad van uitersten, met naast de full-size Range Rover ook:



De aandoenlijke Opel Rocks-e, die met zijn stadscharme ons hart heeft gestolen;

Waarom de elektrische Mercedes EQE een stuk beter is dan de EQS;

Een vergelijkende test van liefst 7 compacte middenklassers in het Golf-segment;

De beste betaalbare sportwagen ter wereld, die bij ons niet betaalbaar is: de Toyota GR86.

