Zou de Volkswagen ID. Buzz GTX de snelste VW-bus aller tijden zijn?

Laten we eerlijk zijn: een klassieke Volkswagen-bus is mooi om naar te kijken, maar rijdt voor geen meter, vooral die van de T1, T2 en T3-generatie. Met de nieuwe Volkswagen ID. Buzz wordt dat natuurlijk compleet anders. Hij is stil en comfortabel (althans, daar gaan we van uit) en als toekomstige GTX-variant misschien wel de snelste VW-bus ooit.