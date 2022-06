Drie voordelen en drie nadelen van de Renault Megane E-Tech Electric

Bij de snellader staan we naast een Volkswagen ID.3. De elektrische Renault Megane E-Tech Electric ziet er chiquer uit, heeft een mooier dashboard en dankzij de fysieke knoppen is de bediening fijner. Op elektrisch gebied zijn de elektrische hatchbacks wel enorm aan elkaar gewaagd. We zetten de voor- en nadelen van de Megane E-Tech Electric op een rijtje.

Tussen alle elektrische suv's is de Renault Megane E-Tech Electric een welkome afwisseling. We zijn blij dat de elektrische hatchback niet zo groot en protserig is. Tegelijkertijd is het wel een opvallend ontwerp. Op elektrisch gebied doet hij veel dingen goed. Het terugwinnen van remenergie regel je met flippers achter het stuur, het navigatiesysteem weet of je je bestemming haalt en je haalt ongeveer 400 kilometer op een acculading stroom. Snelladen met 130 kW mag dan niet wereldschokkend zijn, er valt mee te werken. Daar kan de Volkswagen ID.3-rijder over meepraten. Dat de Megane onze voorkeur heeft, heeft hij te danken aan het hoogwaardige interieur en de gemakkelijke bediening met fysieke knoppen. Maar wat zijn nou de voordelen en nadelen van de Renault?

+ Voordeel 1 - Fysieke knoppen in de Renault Megane E-Tech Electric, woohoo!

Je bedient de temperatuur in de Renault Megane E-Tech Electric met fysieke knoppen. Schakelaars die je omhoog of omlaag kunt drukken. Prachtig. Eenvoudig.

+ Voordeel 2 - Resterende kilometers in de Megane zijn duidelijk af te lezen

Beginnende EV-rijders willen de resterende range in kilometers aflezen, de pro's denken in procenten. De Megane communiceert beide. Dus is het voor iedereen duidelijk.

+ Voordeel 3 - Wisselen van rijprogramma's net als in een Ferrari

Wisselen tussen rijprogramma's doe je - net als in een Ferrari - met een knop op het stuur. Handig om die knop altijd binnen handbereik te hebben.

- Nadeel 1 - Waarom is die achteruit van de Renault zo ontzettend klein

Veel moderne auto's hebben een kleine achterruit, maar de Renault Megane E-Tech Electric spant de kroon. Je ziet echt bijna niets. Al is er wel een digitale binnenspiegel leverbaar.

- Nadeel 2 - Het stikt aan de rechterkant van het stuur van de hendels

Drie hendels is te veel van het goede. Renault houdt vast aan de audiosatelliet en plaatste een bedieningshendel voor de automaat.

- Nadeel 3 - In een Tesla kun je gewoon instappen en wegrijden

Als je in een Tesla stapt en de automaathendel naar je toe trekt, is hij klaar voor vertrek. In de Megane moet je ook nog de startknop indrukken.