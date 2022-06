Zo kan een herboren Saab eruitzien: kans op terugkeer voor Saab?

In 1947 werd de Saab 92 getoond. Een extreem gestroomlijnde lichtgewicht met veel aandacht voor veiligheid. Zestig jaar later viel het doek voor het merk. Zou Saab een kans maken op een wedergeboorte met dit model, dat rekening houdt met het typische Saab-erfgoed?



Weet je het nog? In 2011 ging Saab failliet, na een soap met Victor Muller, General Motors, de Zweedse overheid, een Russische bank en potentiële Chinese investeerders in de hoofdrol.



'Saab-ingenieurs wisten wat het beste was voor de klant'



Het bankroet van Saab betekende het einde van een automerk met wortels in de vliegtuigindustrie. Een autobouwer ook die naam maakte met vernieuwingen op veiligheidsgebied (koplampwissers, balken in portieren, actieve hoofdsteunen) en de democratisering van turbotechniek. Tevens stond Saab bekend om zijn eigenzinnigheid. Volgens een voormalig Saab-medewerker maakten jarenlang de ingenieurs de dienst uit. "Zíj wisten wel wat het beste was voor onze klanten; naar de marketingafdeling en consumenten zélf werd nauwelijks geluisterd. Allemaal met de beste bedoelingen, maar op den duur was dat natuurlijk niet houdbaar."

Designschets met respect voor Saab-waarden



Zelfstandig ontwerper Bertil Osberg ging aan de slag met een aantal typische Saab-waarden en -designkenmerken. Die zijn volgens Osberg momenteel actueler dan ooit. Denk hierbij aan de aandacht voor veiligheid en de stroomlijn van de allereerste Saabs. Maar ook aan het combi-coupé-concept en de drempelloze instap die debuteerden bij de Saab 99. En het riante ruimteaanbod van de Saab 9000.



Aandacht voor het milieu



Bovendien had Saab al vroeg aandacht voor het milieu. Halverwege de jaren 80 monteerden de Zweden al katalysatoren en dankzij Saabs Trionic-motormanagement waren de uitlaatgassen van de 9000 schoner dan de buitenlucht in hartje Londen. Tevens was Saab het eerste merk dat stopte met asbest in remblokken en freon in het koelmiddel van zijn aircosystemen.

Saab van de toekomst is géén suv!



Osberg verwerkte een aantal van deze kenmerken in een computerontwerp. De 'Saab van de toekomst' is - uiteraard - een vijfdeurs fastback, een combi-coupé in Saab-terminologie. Een suv past volgens Osberg niet in de Saab-filosofie. Dat het merk zich onder GM-vleugels toch bezondigde aan de Saab 9-4X en 9-7X, moeten we maar snel vergeten. De drempelloze instap is ook van de partij, evenals achterwielen die deels achter het plaatwerk schuilgaan. Net zoals bij de oer-Saab en de Saab 92. De wielen krijgen beweegbare spaken, die de aerodynamische eigenschappen ten goede komen.

Vleugjes van de Saab 900, 9000 en 9-5 NG



De grote wielbasis zorgt - net als bij de Saab 9000 - voor veel binnenruimte. In de wagenbrede achterlichtpartij herkennen we de laatste Saab 9-5 (NG) en de 9000 CS. In de geïntegreerde achterklepspoiler zien we stijlkenmerken van de klassieke Saab 900 terug. De sterk aflopende motorkap en de smalle koplampunits hebben iets weg van - wederom - de Saab 9000 CS. Op zijn beurt vertoont de grille overeenkomsten met een aantal late studiemodellen en de Saab 9-5 NG. Uiteraard ontbreekt het vleugelsymbool niet. Born from jets, weet je wel ...



Toekomstige Saab: EV of turbo op synthetische brandstof



Volgens Bertil Osberg ligt een elektromotor voor de hand als Saab anno 2022 zou vasthouden aan zijn aandacht voor het milieu. Aan de andere kant zou Saab eigenwijs genoeg zijn om in te zetten op compacte turbomotoren en synthetische brandstoffen. Ook die zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot, al wil de EU er niet aan.