Topman Ford trapt open deur in: 'Er komt een prijsoorlog! Elektrische auto's worden goedkoop'

'Well duh!', zouden we zeggen als we Amerikaans waren, want Ford-topman Jim Farley trapt een wel heel open deur in. "Er komt een enorme prijsoorlog aan", zegt hij. Nu de productiekosten van elektrische auto's steeds lager worden, komt de magische prijs van 25.000 dollar (of euro) in zicht.

Autofabrikanten zullen elkaar keihard gaan beconcurreren op prijs, denkt Ford-directeur Jim Farley. Daardoor komt de elektrische auto voor steeds meer mensen binnen handbereik. Er komen grote kostenbesparingen aan, met name op het gebied van batterijtechnologie. Nieuwe accu's zullen bijvoorbeeld een stuk minder edelmetalen bevatten, zoals nikkel en kobalt. Daarbij is Ford van plan om zijn dealernetwerk af te slanken en meer auto's online te verkopen, wat ook weer enkele duizenden dollars per auto scheelt. Ook op reclame en marketing wil Farley bezuinigen, zo zei hij tegen ABC News.

Ford-topman Jim Farley wil productiekosten EV naar 18.000 dollar hebben

Verder denkt de Ford-CEO dat elektrische auto's in de toekomst minder grote batterijen nodig hebben. Door de carrosserie zo aerodynamisch mogelijk te maken, wordt een EV efficiënter en is er minder accucapaciteit nodig voor dezelfde actieradius. Scheelt ook weer 3000 dollar, rekent Farley voor. Al die 'kleine' besparingen moeten elektrische voertuigen voor de klant betaalbaarder maken. Farley wil de kosten naar ongeveer 18.000 dollar hebben, zodat Ford een EV kan verkopen voor 25.000 dollar. Dat wordt een immense uitdaging, geeft hij toe.

Nieuwe elektrische Ford-modellen staan op het MEB-platform van Volkswagen

Farley heeft natuurlijk een punt met zijn kostenstrategie. Het grootste obstakel voor potentiële elektrische-autokopers is de forse prijs. Ford heeft voor Europa een groot elektrisch offensief aangekondigd. Al dit jaar presenteert het merk een nieuwe, middelgrote elektrische crossover. Volgend jaar komen daar nog twee modellen bij. Daarop zal overigens een dikke Volkswagen-stempel staan, want Ford is een samenwerking aangegaan met zijn Duitse concurrent. De nieuwe stekker-Fords staan bijvoorbeeld gewoon op het MEB-platform van Volkswagen.