Krijgt de nieuwe Lexus RX 450h plug-in hybride (2022) eindelijk mensen uit hun BMW X3?

De tragedie van de Lexus RX 450h is compleet: de techniek is slim, maar iedereen koopt een BMW X3. De nieuwe is er ook als plug-in hybride en met turbo, misschien dat 2022 alsnog een feestjaar wordt.

Eerst even over de naam. De oude Lexus RX450h was een gewone hybride, zonder stekker dus. De nieuwe RX krijgt een plusje achter zijn naam. En dat betekent dat hij een stekker heeft. De nieuwe RX 450h +is dus een plug-in hybride. Wie niet wil stekkeren, kan de Lexus RX 500h kopen, de eerste hybride Lexus met een turbomotor, of de iets bescheidener RX 350h.

Lexus RX 500h: eindelijk een turbo!

Een hybride aandrijflijn is vooral heel zuinig. Toch? Uiteraard, maar Lexus wil ook scheurneuzen in vervoering brengen. De RX 500h krijgt niet alleen een elektromotor, maar ook een turbo. De 2,4-liter motor is gekoppeld aan een zestraps automaat en levert 371 pk en 645 Nm koppel. Bij het stoplicht krijg je de kans om BMW X3-rijder te overtuigen dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt: de sprint van 0 naar 100 zit er al op in 5,9 seconden. Dankzij de standaard vierwielaandrijving heb je grote kans dat dit zonder doorslippende wielen gebeurt. Het verbruik van 8,2 l/100 km (1 op 12,2) is relatief bescheiden.



Lexus RX 450h+ plug-in hybride: elektrische actieradius van 65 km

Leuk, die turbotechniek, maar Lexus verwacht in Nederland meer van de plug-in hybride RX450+. De Japanners koppelden een 2,5-liter benzinemotor aan een batterij van 18,1 kWh. Samen leveren ze 306 pk en 572 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h duurt 7,0 seconden, en je kunt volledig elektrisch doorrijden tot 135 km/h. De elektrische actieradius is 65 kilometer. Lexus levert de RX niet alleen als 450h+ en 500h, maar ook nog als 350h, met 245 pk en een verbruik van 6,6 l/100 km (1 op 15,2).



Nieuw platform

Er is niet alleen motorisch nieuws, want de Lexus RX staat op het nieuwe platform waarop ook de Lexus NX staat. De NX? O ja, nóg zo’n model waar kopers voorbij lopen. Iedereen koopt een Volvo XC40 of BMW X1 … Die kwakkelende verkopen blijven het grote probleem van Lexus in Nederland. Vorig jaar werden 33 NX’en verkocht en 65 RX’en. En kijk dan eens naar de BMW X3: die kwam tot 3923. Het moet gezegd, de elektrische versie iX3 neemt het leeuwendeel voor zijn rekening. De Volvo XC40 lacht nog harder, met 8448 verkochte exemplaren in 2021. Hij is dan ook als hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch.



Uiterlijk: iets lager en langere wielbasis

De Lexus RX lijkt op zijn voorganger, maar is wel wat lager (1 cm). Voor de achterpassagiers is het fijn dat de wielbasis met 6 centimeter toenam. Wat dacht je van een stukje Lexus-proza om het uiterlijk te beschrijven? Kom-ie: “Het kenmerkende spindle-design is nu in de complete lijnvoering terug te vinden. Dat begint natuurlijk bij de grille. De vorm en de plaatsing ervan verwijzen naar de kracht van elektrische aandrijving en benadrukken het lage zwaartepunt van auto.” Waarvan akte.



Wanneer in Nederland?

Lexus meldt nog geen prijzen, en vertelt ook nog niet wanneer de RX 450h in de Nederlandse showroom staat. Reken op het laatste kwartaal van 2022.