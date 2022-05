Terug naar de toekomst! Herken jij in deze nieuwe elektrische auto een DeLorean?

Dit is de volledig elektrische DeLorean Alpha5, een verre nazaat van de legendarische DeLorean DMC-12. Herken jij in zijn design de tijdmachine van Marty McFly, waarmee hij en Doc Brown in drie Back to the Future-films de show stalen?

Aan nostalgie alleen heeft DeLorean niks, dus is het design van de Alpha5 eerder modern dan retro. De enige elementen die de elektrische coupé van de DeLorean DMC-12 overneemt, zijn de vleugeldeuren, de lamellen over de achterruit en de meerspaaks lichtmetalen wielen. De DeLorean Alpha5 is een forse auto geworden, met een lengte van 5,0 meter en een wielbasis van 2,3 meter. In zijn cabine is plaats voor vier personen, al noemt DeLorean het model nadrukkelijk een 2+2, dus de ruimte achterin is niet riant.

DeLorean Alpha5 in een oplage van 88 stuks gebouwd

Over het vermogen van de Alpha5 spreekt DeLorean nog niet, maar gezien de acceleratietijd van 3,0 seconden naar 100 km/h is het zeker dat de nieuweling meer pk's heeft dan de 132 van de DMC-12. Op zijn minimaal 100 kWh grote batterij komt de Alpha5 zo'n 480 kilometer ver. Mits je het rustiger aan doet en niet constant met 250 km/h richting de horizon knalt. De DeLorean Alpha5 debuteert in augustus op het Pebble Beach-concours in Californië en wordt vanaf 2024 in een oplage van 88 stuks gebouwd. Waarom? Omdat de tijdmachine in Back to the Future bij 88 mph een tijdsprong maakt. Een echte DMC-12 haalt die snelheid niet eens.