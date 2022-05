Volkswagen ID. Buzz prijs bekend, en nog in 2022 bij de dealer

De Volkswagen ID. Buzz prijs is minder schattig dan zijn uiterlijk. Begin maar vast met sparen! Hij staat in oktober 2022 bij de dealer.

De verre voorganger van de ID. Buzz, de T1 (Typ 2), was een hippiebusje. In California trokken jongeren in zo’n busje in de broeierige jaren zestig van festival naar festival. De kans dat dit weer gaat gebeuren met de ID. Buzz, is niet zo groot. De Nederlandse introductieprijs van de ID. Buzz 1ST is namelijk 69.990 euro. Schrale troost: de ID. Buzz is elektrisch en dus stoot de motor, in tegenstelling tot het aloude boxermotortje, geen CO2 uit.



ID. Buzz Cargo kost 46.200 euro

Van de Volkswagen ID. Buzz komt een vijfpersoons versie en een bedrijfswagen zonder achterbank, de ID. Buzz Cargo. Deze kost (exclusief btw) 46.200 euro. En hoever kom je dan met dit busje en de flowers in your hair? De actieradius van de ID. Buzz is 413 kilometer, de ID. Buzz cargo komt zelfs 424 kilometer ver op een acculading. Voor het opladen van de batterij van 5 tot 80 procent, moet je een halfuur uittrekken.



Prijs ID. Buzz gaat omlaag

Goed (of beter gezegd: minder slecht) nieuws voor de liefhebbers: eind 2022 of begin 2023 komen ook minder dure versies van de ID. Buzz op de markt, met een prijs vanaf 55.000 euro. Er is nog meer goed nieuws, want het comfort van de ID. Buzz ligt op een veel hoger niveau dan dat van de oude T1. Zo kan hij autonoom rijden in de file en is hij leverbaar met Trained Parking Assist, waarmee de bestuurder de ID. Buzz kan ‘aanleren’ om veel voorkomende parkeermanoeuvres automatisch uit te voeren.

ID. Buzz vijfzitter 1ST

Even terug naar de introductieversie van 69.990 euro. Heb je de prijs voor deze ID. Buss 1ST eenmaal betaald, dan krijg je daar veel voor terug. De ID. Buzz 1ST heeft 20 inch lichtmetalen wielen, stoel- en stuurverwarming en een navigatiesysteem met een 10 inch kleurentouchscreen. Van adaptieve cruisecontrol en een spoorassistent konden ze in de Woodstock-jaren alleen maar dromen. Ook een achteruitrijcamera en sleutelloze toegang zijn standaard.



Hippiebusje voor 75.000 euro



Er is ook een overtreffende trap van luxe, maar dan moet je wel weer 4690 euro bijbetalen. Dan staat de ID. Buzz 1ST Max voor je klaar en krijg je zelfs 21-inch lichtmetalen wielen, elektrisch verstelbare comfortstoelen voorin, en een nog groter touchscreen. De prijs van de ID. Buzz 1ST Max is 74.590 euro.