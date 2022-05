'Mercedes-bestuur was dronken toen het besloot de AMG Project One te bouwen'

Mercedes zit enorm in zijn maag met de AMG One (voorheen de Project One). De ontwikkeling van de 1000 pk sterke hypercar met Formule 1-techniek levert flinke problemen op en duurt daarvoor veel langer dan gedacht. "Het bestuur van Mercedes moet dronken zijn geweest toen het toestemming gaf voor de Project One", lacht topman Ola Källenius.

Mercedes maakt over een paar weken eindelijk meer nieuws bekend over de geplaagde AMG One. De concurrent van de Aston Martin Valkyrie wordt in een oplage van slechts 275 exemplaren gebouwd en maakt gebruik van een 1,6-liter hybride-V6, die in de basis uit de Formule 1-auto van Nico Rosberg komt: de W07 Hybrid waarmee hij in 2016 kampioen werd.

Het Mercedes-bestuur moet dronken zijn geweest

"Het AMG-team en het Formule 1-team kwamen jaren geleden bij ons", vertelt Mercedes-baas Ola Källenius aan Autocar. "Laten we een Formule 1-motor in een straatauto stoppen, was hun idee. Ik moet de notulen van die meeting er even op na slaan, maar ik weet zeker dat we dronken waren toen we ja zeiden."

Mercedes-AMG One is een Formule 1-auto voor op straat

Mercedes onthulde in 2017 het Project One-studiemodel. De auto zou in 2019 op de markt komen, maar is inmiddels meerdere keren uitgesteld. Hij combineert een kleine turbo-V6 met vier elektromotoren voor een gecombineerd vermogen van iets meer dan 1000 pk. Het wonderlijke van de krachtbron is dat hij maximaal 11.000 tpm loopt. Dat zie je alleen bij raceauto's en motoren.



Formule 1-motor Project One veel te luid en veel te vies

Volgens Mercedes-AMG waren er een aantal problemen met de V6, waaronder het stationaire toerental. In racetrim ligt dat rond de 5000 tpm, maar om aan emissie-eisen te kunnen voldoen moet dat naar 1200 tpm. Eerder gaf Mercedes-AMG toe dat het al moeilijk is om de zescilinder op 3800 tpm te krijgen. Een andere uitdaging zit hem in het geluid, dat veel te luid zou zijn.

Eerlijke documentaire over ontwikkeling AMG One

Mercedes zegt met een "ontzettend eerlijke documentaire" te komen over het ontwikkelingsproces van de AMG One. Een beetje zoals in Drive to Survive van Netflix, waarin de Formule 1-teams relatief open zijn, zal Mercedes met zijn docu de problemen met de hypercar niet proberen weg te moffelen, maar juist laten zien.