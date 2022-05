Toch nog hoop voor de verbrandingsmotor in de EU?

Onlangs schreven we dat het Europees Parlement had ingestemd met de plannen om vanaf 2035 de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor te verbieden. Daarmee liepen we op de troepen vooruit, want er is toch nog een sprankje hoop voor auto's op benzine, diesel of gas.



Het is niet het voltallige Europese Parlement dat akkoord is gegaan met het voorstel, maar de 88-koppige ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid). En dan ook nog met een uiterst krappe meerderheid van twee stemmen, zo vernamen wij van een bron bij de Europese burelen. Om het verbod op de verbrandingsmotor in 2035 officieel te maken, moeten meer stappen worden doorlopen.



"Verbod verbrandingsmotor 2035 allerminst zeker"



Zo moet eerst de plenaire vergadering van het Europees Parlement zijn zegje nog doen over de voorstellen. Dat gebeurt in juni 2022. Volgens onze bron, die liever anoniem wil blijven, is het allerminst zeker dat het verbod van nieuwe auto's met verbrandingsmotor er komt, zoals dat nu is geformuleerd. Enerzijds omdat met name de rechtse partijen er nogal wat kritiek op hebben. Er zou dus nog wel wat gemorreld kunnen worden een de manier waarop het voorstel nu is geformuleerd.



Maar zelfs als de meerderheid van het Europees Parlement akkoord gaat met een verkoopstop per 2035, is het nog niet definitief over en uit. "Als dat al zou gebeuren, moeten raad en lidstaten nog een akkoord bereiken. Pas als dat gebeurt, kan eventueel de verbrandingsmotor in 2035 worden afgeschaft", aldus onze anonieme bron.