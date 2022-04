Waarom jij je Max Verstappen voelt in de nieuwe elektrische Lexus RZ 450e

Japanse merken hebben de neiging om met licht komische marketingtermen te strooien, ook Lexus. In het persbericht over de Lexus RZ 450e lezen wij bijvoorbeeld over de Lexus Driving Signature-filosofie, het One Motion Grip-stuur, de Spindle Grille die nu een Spindle Shape is én over Lexus Takumi-rijders. Al die taalgymnastiek kan echter niet verhullen dat de RZ 450e grotendeels overeenkomt met de Subaru Solterra en Toyota bZ4X. Hij staat op hetzelfde E-NTGA-platform en is van meet af aan ontworpen als elektrische auto. De tegenvallende Lexus UX 300e is in de basis nog gewoon een 'omgebouwde' brandstofauto.

Lexus RZ 450e met optionele stuurknuppel en driver-by-wire overbrenging

Op het eerste gezicht hebben de Lexus-ontwerpers de Toyota-roots van de RZ 450e goed weten te verbergen. De typische Lexus-designtaal zie je terug in de Spindle Shape op de neus (een grille heeft de RZ niet), de scherp gesneden koplampen en de vorm van de c-stijl. Interessant in het interieur is het optionele halve stuurtje. Bij Tesla werkt het voor geen meter, omdat je nog steeds moet overpakken, maar Lexus zegt dat probleem te hebben opgelost met een drive-by-wire overbrenging. Zelfs in een scherpe haarspeldbocht hoef je de stuurknuppel niet verder te draaien dan 150 graden. We zijn benieuwd hoe dat aanvoelt.

Warmte-elementen ter hoogte van de benen voor efficiëntere verwarming

Eveneens optioneel is een panoramadak, dat in de zomer de warmte buiten houdt en de winter juist binnen. Het is met een druk op een knop te verduisteren. Bijzonder is de zogenoemde 'radiant heating' van de RZ 450e: elementen ter hoogte van de benen, die heel gericht de bestuurder en voorpassagier verwarmen. Volgens Lexus is het effect dat van een lekker warme deken. Samen met de stuur- en stoelverwarming zou het voor een 8 procent efficiëntere verwarming van de cabine zorgen. En dat is belangrijk in een elektrische auto.

Standaard vierwielaandrijving en gecombineerd vermogen van 313 pk

De RZ 450e - die eind dit jaar in Nederland op de markt komt - is vierwielaangedreven, met een 204 pk sterke elektromotor vóór en een 109 pk leverend exemplaar achter. Samen zijn ze goed voor 313 pk. Net als de Subaru Solterra en Toyota bZ4X heeft de Lexus een 71,4 kWh-batterij, waarmee een actieradius van maximaal 400 kilometer mogelijk zou moeten zijn. Snelladen is niet het sterkste punt van de RZ. Aan de juiste laadpaal haalt-ie 150 kW. En dat is, in vergelijking met de concurrentie, duidelijk aan de lage kant.