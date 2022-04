Botsproeven - Waarom de nieuwe Dacia Jogger slechts 1 Euro NCAP-ster krijgt

De Dacia Jogger is groot, ruim en messcherp geprijsd, concludeerden we in onze test. Wat we toen nog niet wisten, is dat het model door de Euro NCAP als onveilig is beoordeeld. Hij kreeg na een recente serie botsproeven een score van slechts één ster toebedeeld. De bescherming van de inzittenden is redelijk, aldus de Europese veiligheidsorganisatie. De bescherming van kinderen wordt echter als redelijk tot slecht beoordeeld.

Dacia Jogger is gebaseerd op Sandero Stepway

Vorig jaar haalde de Dacia Sandero Stepway - waarop de Jogger is gebaseerd - nog met de hakken over de sloot een Euro NCAP-score van twee sterren. Dat de Jogger nu afzakt naar één ster komt onder meer doordat hij geen gordelverklikker op de achterbank heeft. Wat ook niet helpt, is dat zijn automatische noodremsysteem geen voetgangers en fietsers herkent.