Daar sta je dan! Heb je net een Lamborghini Huracán STO gekocht, kun je voor een klap minder geld net zoveel vermogen onder je rechtervoet krijgen. Want ja, de nieuwe Lamborghini Huracán Tecnica komt onderhuids grotendeels overeen met zijn extreme circuitbroertje. Zijn prijs is nog niet bekend, maar reken erop dat je niet ruim 450.000 euro hoeft neer te tellen, zoals je dat voor een STO wél moet. We verwachten dat het bedrag eerder rond de 350.000 euro komt te liggen. Hé, scheelt toch een ton ...

Lamborghini Huracán Tecnica tussen Evo RWD en STO in

Wat krijg je precies? Welnu, de nieuwste versie van de Lamborghini Huracán, die met zijn uiterlijk een beetje doet denken aan de gelimiteerde Sián-supersportwagen. Kijk maar naar de vormen onder de koplampen en naar de y-vormige achterlichten. Zoals het een Huracán betaamt, ligt achter je rug een atmosferische V10. De best klinkende motor op aarde levert 30 pk meer dan in de Huracán EVO en komt nu aan het vermogen van de Huracán STO: 640 pk.

Hogere topsnelheid dan Lamborghini Huracán STO

De STO is vierwielaangedreven, de Tecnica houdt het bij achterwielaandrijving. Het model gaat in 3,2 seconden naar 100 km/h en is daarmee 0,2 seconden 'langzamer' dan de STO. Een hogere topsnelheid heeft hij wel. De STO is bij 310 km/h buiten adem. Achter het stuur van een Tecnica kom je tot 325 km/h. Veel zwaarder dan de STO is de nieuwste Huracán niet. Het scheelt zo'n 40 kilogram (1379 tegenover 1339 kilogram).

Meer neerwaartse druk, maar lagere luchtweerstand

Om hem extra wendbaar te maken, heeft de Tecnica achterwielbesturing en torque vectoring. In de Sport-modus staan de veiligheidssystemen een zekere mate van overstuur en slip toe. Standaard is de Lamborghini uitgerust met koolstofkeramische remschijven voor optimale stopkracht. De standaard achtervleugel geeft 35 procent meer neerwaartse druk, maar zorgt vreemd genoeg niet voor meer luchtweerstand. Sterker nog, de luchtweerstand nam af met 20 procent.