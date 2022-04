Binnenkort op lijn 5 richting de Jaarbeurs? De elektrische Volkswagen ID. Stadsbuzz

Wees gerust, we hebben op de kalender gekeken en ook de boodschap op het display van de Volkswagen ID. Stadsbuzz gezien. 'Niet intrappen.' Maar toch blijven er vragen naar boven borrelen. Zit er ook kauwgom onder de stoelen van de ID. Stadsbuzz? Is er een rolstoelplek aanwezig in de harmonica-Volkswagen? Hoe is het met de torsiestijfheid gesteld? Is die net zo dramatisch als die van een echte stadsbus? We zullen het nooit weten.

Volkswagen ID. Buzz in twee uitvoeringen op de markt

Maar waar we wél snel achter zullen komen, is hoe groot de actieradius van de gewone ID. Buzz is. Die heeft Volkswagen nog niet bekendgemaakt. De ID. Buzz heeft een 204 pk sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 77 kWh-batterij. Laden doet hij met een vaartje van maximaal 170 kW. Zoals gezegd, de ID. Buzz is er in twee uitvoeringen: als personenbus en als Cargo. In mei zijn de eerste exemplaren bij de Volkswagen-dealers te bewonderen.