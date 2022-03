Besparen op de brandstofkosten doe je met deze tweedehands auto’s op lpg

In de tijd dat diesels nog trage, roetende en ratelende machines waren, lieten talloze veelrijders hun benzineauto van een lpg-installatie voorzien. Maar toen kwamen de jaren 90, toen allerlei direct ingespoten diesels roet in het lpg-eten gooiden. Met de komst van die krachtige én zuinige TDI-achtigen, leverden lpg-auto’s veel marktaandeel in.



Marktaandeel lpg sterk gedaald



Andere spelbrekers waren de steeds complexere motormanagementsystemen die de prijzen van de autogassystemen opdreven, en fabrikanten die lpg-auto’s uitsloten van garantie. Zo werd lpg voor veel automobilisten steeds mindere aantrekkelijk. Begin deze eeuw reed 5,5 procent van het Nederlandse wagenpark op autogas, nu is dat nog maar 1 procent.

Lpg af fabriek



Dat je sinds de komst van het G3-label in de jaren 90 minder brandstoftoeslag op de mrb hoeft te betalen, kon het tij niet keren. Al kon je ook nog wel auto’s kopen die af fabriek of door de importeur van een gasinstallatie werden voorzien. Dit waren onder meer de Citroën C4 Picasso, Chevrolet Spark en Opel Zafira. Tot 2021 leverde Renault de Clio en Captur nog met lpg, momenteel kun je daarvoor alleen nog terecht bij de Dacia Sandero, Jogger en Duster.



Wanneer is het gunstig om op lpg over te stappen?



Maar wanneer is het nu gunstig om op lpg te gaan rijden in plaats van op benzine? Dat verschilt per merk en model. Als je een tweedehands auto koopt waar al een gastank in ligt, hoef je de hobbel van de inbouwkosten (gemiddeld zo’n 1650 euro) in elk geval niet te nemen. Je betaalt nog wel wat meer wegenbelasting en gemiddeld verbruikt een auto op lpg 10 tot 15 procent meer brandstof.



Lpg-auto's op Marktplaats.nl



In de onze berekeningen gaan we uit van vijf sterk uiteenlopende lpg-auto’s die we vonden op Marktplaats.nl. We gaan uit van de gemiddelde brandstofprijzen van na 1 april, dus na de accijnsverlaging van 17 cent. Dan komen we uit op 2,06 euro. De accijns op lpg blijft gelijk, wat betekent dat we de huidige literprijs van 1,00 euro aanhouden. Dit zijn niet de adviesprijzen die je aan de snelweg betaalt. Er is immers geen weldenkend mens die daar nog tankt. Daarom gaan we uit van de prijzen bij onbemande tankstations die veelal binnen de bebouwde kom liggen.



Ook tellen we het verschil in wegenbelasting mee. Voor de verbruikscijfers gaan we uit van de officiële gegevens voor zover de auto een gasinstallatie af fabriek heeft. Bij achteraf ingebouwde systemen hanteren we een meerverbruik op gas van 15 procent. Als referentie nemen we even oude benzineauto’s van hetzelfde merk en model.



Renault Captur – 2021 – ca. 50.000 km – 21.650 euro

Voor deze Renault Captur op autogas betaal je 72 euro aan wegenbelasting per maand, 21 euro meer dan voor een exemplaar op benzine. Tellen we de kosten voor wegenbelasting en brandstof bij elkaar op, dan kost de Captur op lpg je bij 15.000 km per jaar je 140 euro, en op benzine 185 euro per maand. Op jaarbasis is dat een verschil van 540 euro. Met een jaarkilometrage van 20.000 is dat 162 respectievelijk 230 euro per maand, oftewel 816 euro per jaar in het voordeel van lpg.



Chevrolet Spark – 2012 – ca. 70.000 km – 5950 euro

Zelfs bij zo'n kleine Chevrolet Spark kun je best wat besparen per maand als je op lpg rijdt. De wegenbelasting bedraagt 32 tegen 21 euro. desondanks bespaar je op lpg 50 euro per maand bij 15.000 km per jaar. Op jaarbasis zit je dan op 600 euro. Bij 20.000 km op jaarbasis is een Chevrolet Spark op autogas 792 euro voordeliger.



Opel Zafira 1.4 Turbo 140 pk – 2014 – ca. 100.000 km - 12.995 euro

Het verschil in wegenbelasting is bij een zware jongen als deze Opel Zafira een stuk forser: 125 euro per maand op autogas versus 75 euro voor de benzineversie. Bij een jaarkilometrage van 15.000 vallen de maandelijkse besparingen tegen: 22 euro. omgerekend 264 euro per jaar. Bij 20.000 kilometer per jaar loopt dit op tot 47 euro per maand en 564 euro op jaarbasis.



Mazda CX-4 2.0 4WD – 2014 – ca. 180.000 km – 17.500 euro

Voor een vierwielaangedreven Mazda CX-5 op lpg moet je maandelijks 98 euro aan wegenbelasting afdregen, tegen 65 euro voor een benzineversie. Toch bespaar je maandelijks nog 41 euro, wat overeenkomt met 492 euro per jaar. Met 20.000 km per jaar lopen deze bedragen op tot 68 respectievelijk 816 euro.



Volvo V70 2.4 Summum – 2006 – ca. 150.000 km – 13.900 euro

Voordat Volvo zijn eigen D5-motoren had ontwikkeld, was het in Nederland een typisch lpg-merk. Redelijk verse Volvo's vind je veel minder op lpg. Maar deze rode Volvo V70 2.4 kan ons wel bekoren. Ook al moeten we elke maand 125 euro aan wegenbelasting voor hem ophoesten. Terwijl onze buurman, die op benzine rijdt, maandelijks 'slechts' 75 euro aan de schatkist afdraagt. Toch zijn we bij 15.000 km per jaar maandelijks 55 euro goedkoper uit met autogas. Per jaar is dit een interessante 660 euro. Wie jaarlijks 20.000 km aflegt, bespaart twaalf keer 89 euro per jaar, oftewel 1068 euro.

Resumerend kunnen we zeggen dat op lpg rijden momenteel zeker loont, al wordt het pas echt interessant naarmate je meer kilometers per jaar aflegt.