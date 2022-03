Deze voorganger van de nieuwe BMW M3 Touring hebben jullie nog nooit gezien

Audi heeft een RS 4 Avant en Mercedes-AMG een C 63 Estate, maar BMW bleef bijna veertig jaar lang koppig weigeren om een M3 Touring te maken. Tot nu. Want een BMW M3 Touring is natuurlijk hartstikke lucratief. In het D-segment is de stationwagon per slot van rekening veel populairder dan de sedan.

BMW M3 Touring met maximaal 510 pk

Net als de M3 Sedan en M4 Coupé krijgt de M3 Touring een nieuwe 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn met 480 pk of 510 pk tot zijn beschikking. De 'gewone' BMW M3 zal worden uitgerust met een handgeschakelde zesbak. De M3 Competition krijgt een achttraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies worden leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving.

De 4WD-varianten van de M3 en M4 Competition gaan in 3,5 seconden naar 100 km/h. In de achterwielaangedreven versies moet je bijna een halve tel langer wachten. Standaard is de topsnelheid van de BMW M3 en M4 afgeregeld op 250 km/h, maar als je wat geld bij een BMW-dealer achterlaat, wordt de begrenzer opgeschroefd.

Twintig jaar geleden al een M3 Touring

Het is niet de eerste keer dat BMW een M3 Touring heeft gemaakt. Ruim twintig jaar geleden kwam het merk met een prototype van een M3 E46 Touring (met 343 pk leverende zes-in-lijn). Die werd niet aan het publiek getoond, maar gebruikt om te testen of een M3 Touring mogelijk zou zijn. Vanwege de kosten en de technische complexiteit is het model nooit in productie genomen.



Alpina B3 Touring al jaren als alternatief

Wat de afgelopen decennia natuurlijk wél kon als je een BMW M3 Touring wilde hebben, was uitwijken naar Alpina. Want bij de Zuid-Duitse tuner / fabrikant stond steevast een smakelijke Alpina B3 Touring klaar. Die is gebaseerd op de M340i en heeft dezelfde 3,0-liter twinturbo zescilinder lijnmotor. In de de BMW is de krachtbron goed voor 374 pk. Alpina perst er 462 pk uit.