Oeps! Steenrijke autoverzamelaar gooit diesel in zijn McLaren F1 GTR

Hij ging een stukje rijden met vrienden, vertelt Perrodo op Instagram. Niet in een Volkswagen Golf GTI ofzo, maar in een vele miljoenen kostende McLaren F1 GTR, een straatlegale racewagen waarvan er maar achtentwintig zijn gebouwd. Zijn vrienden hadden - ook niet verkeerd - een Porsche Carrera GT en een Ferrari 488 Pista meegebracht.

Per ongeluk diesel in een miljoenen kostende McLaren F1 GTR

Bij een tankstop in Londen pakte Perrodo blindelings een blauwe benzinepomp, omdat hij dacht dat het BP Ultimate-benzine was. Het bleek diesel te zijn, maar daar kwam de amateurracer - die in 2021 zijn klasse op Le Mans won - pas later achter. Dat vervolgens zijn McLaren niet wilde starten, schreef hij toe aan het feit dat oudere racewagens temperamentvol kunnen zijn.

Perrodo - die directeur is van het oliebedrijf Perenco, dat in 1975 door zijn vader werd opgezet - geeft toe dat hij een domme fout heeft gemaakt. Kan iedereen gebeuren. Op Instagram heeft hij foto's gepost van het moment waarop de diesel uit de tank van de F1 GTR wordt gehaald. Dat daarna het benzine- en oliesysteem gespoeld moeten worden, zal geen goedkope klus zijn.

McLaren F1 is een van de meest legendarische supercars ter wereld

De McLaren F1 is een van de meest legendarische supercars ter wereld. Totdat de Bugatti Veyron op de markt kwam, was de F1 de snelste productieauto ter wereld, met een topsnelheid van 386 km/h. Achterin de McLaren ligt een BMW-V12 met 627 pk. In de cabine zit de bestuurder in het midden, met schuin daarachter twee passagiers. De F1 GTR won Le Mans in 1995.