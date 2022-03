Waarom de Belgische overheid wél ingrijpt om de brandstofprijs te verlagen

De Nederlandse overheid zegt na te denken over maatregelen om de brandstofprijs te verlagen, maar een accijnsverlaging vindt minister Kaag van Financiën vooralsnog geen goed idee. In België denken ze daar anders over. Automobilisten betalen daar veel minder voor een liter benzine dan wij in Nederland, maar toch onderneemt de Belgische overheid actie.

Accijns in België omlaag, zodat benzineprijs op 1,70 euro uitkomt

Volgens de Telegraaf wordt er deze week of volgende week een beslissing genomen over het verlagen van accijns. In België zou de prijs van benzine én diesel daarna moeten zakken naar ongeveer 1,60 tot 1,70 euro. Nou maar hopen dat we in Nederland ook zo doortastend kunnen zijn. Want wie had er ooit gedacht dat we 2,50 euro voor een liter benzine zouden moeten betalen ...