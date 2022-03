Waarom iedereen die werkt een kilometervergoeding van 0,19 euro moet krijgen

De Russische invasie van Oekraïne heeft de brandstofprijzen nog verder omhoog gestuwd. Op het moment van schrijven ligt de landelijke adviesprijs voor E5-benzine op 2,28 euro en langs de snelweg betaal je soms zelfs 2,36 euro. Volgens de vakbond FNV krijgen veel werknemers geen kilometervergoeding. In sommige sectoren is een lage vergoeding van minder dan 10 cent gebruikelijk, maar dat is niet genoeg om de kilometerkosten te dekken. De FNV wil daarom dat iedereen met een baan de maximale kilometervergoeding van 0,19 euro krijgt.

'Eigenlijk moet de kilometervergoeding hoger dan 0,19 euro'

In het ideale geval zouden werknemers nog meer krijgen, vindt de FNV. "De fiscale grens ligt op 19 cent per kilometer", aldus een woordvoerder, "maar werkgevers kunnen altijd meer vergoeden. Niets belet hen dat te doen. Alleen willen ze dat niet, want dan moeten ze daar belasting over betalen." De wettelijke 0,19 euro ligt al langer onder vuur. Volgens de Vereniging Zakelijke Rijders dekt dat bedrag de kosten niet. De club voor leaserijders wil tevens dat bedrijven hun medewerkers een toeslag gaan betalen voor het beschikbaar stellen van de privéauto.