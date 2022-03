Alle Skoda Enyaq-modellen die sinds de productiestart van de Enyaq Coupé zijn gebouwd, krijgen de ME3-softwareupdate standaard mee. Alle auto's die al aan klanten zijn geleverd, worden vanaf de maand juli door de dealer gratis opgewaardeerd. Ook jouw Enyaq krijgt straks dus een grotere actieradius en een snellere laadmogelijkheid.

Skoda Enyaq heeft na update een accuonderhoudmodus

De ME3-voertuigsoftware voegt een aantal zaken toe aan de Enyaq. Zo kan de bestuurder via het infotainmentdisplay de nieuwe accuonderhoud-modus activeren. Die stand verlaagt de DC-laadsnelheid en het maximale laadvermogen, en zorgt er ook voor dat de batterij niet verder dan 80 procent wordt opgeladen. Dat verlengt de levensduur van de batterij.

Nieuw rijprofiel met permanente 4WD voor de wintersport

De vierwielaangedreven versies van de Enyaq hebben nu een extra rijprofiel: tractie. Het is bedoeld voor rijden op onverharde of gladde wegen en zorgt voor permanente 4WD tot 20 km/h en een minder gevoelig tractiecontrolsysteem. In de ME3-update zit ook een verbetering van de Digital Cockpit en de head-up display.

Een grotere elektrische actieradius in de dagelijkse praktijk

Het belangrijkste voor de Skoda Enyaq-rijder is misschien wel de verbeterde warmtehuishouding in de batterij. Hierdoor wordt de ideale temperatuur sneller bereikt en kan de accu deze langer vasthouden. Volgens Skoda zorgt dat voor een zo maximaal mogelijk praktijkbereik. De WLTP-waarde blijft dus gelijk, maar je haalt in het dagelijkse leven een grotere actieradius.

Skoda Enyaq snellaadt nu met maximaal 135 kW

Daarbij gaat de maximale laadsnelheid omhoog. Tot voor kort kon de Enyaq met 62 kWh-batterij aan de snellader 100 kW halen. Dat wordt nu 120 kW. In de Enyaq-varianten met 82 kWh-batterij gaat de snelheid omhoog van 125 kW naar 135 kW. Nieuw is dat je in het laadmenu in het infotainmentsysteem kunt zien hoeveel laadstops je moeten maken op een lange reis.