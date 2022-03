Kia leek over heel 2021 de grootste te worden in Nederland, maar op het laatste moment pakte Volkswagen de koppositie over. Hoe het Duitse merk dat heeft klaargespeeld? Tja, daar mogen we eigenlijk niet over speculeren natuurlijk, maar ... kuch! ... zelf auto's registreren. Of niet, want in januari 2022 stond Volkswagen ook bovenaan, met een plek voor de Golf in de top vijf.

Volkswagen is gekelderd naar 1288 auto's

In februari is het een ander verhaal. Kia is nu het grootste merk (2500 auto's), met daarachter Toyota (1958), Peugeot (1717) en heel verrassend BMW (1571). Hyundai maakt de top vijf compleet met 1480 auto's. Volkswagen kelderde naar 1288, met name door flinke verkoopdalingen bij de conventionele modellen (Polo, Golf, T-Cross, T-Roc, Tiguan).

Particuliere modellen scoren uitstekend

Als we naar de registraties op modelniveau kijken, dan zien we dat februari de maand van de particulier is, met glansrollen voor de Kia Picanto (753 auto's), Kia Niro (727), Peugeot 2008 (596) en Peugeot 208 (557). De vooral zakelijk gereden Volvo XC40 is de enige spelbreker op plek drie, met 608 registraties.

Wereldwijde chiptekort blijft rol spelen

Dat de nieuwverkopen in februari zijn gestegen, is een positieve ontwikkeling, maar waarschijnlijk eentje die niet lang aanhoudt. De autobranche blijft ook dit jaar nog veel last houden van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. En mogelijk gaat de oorlog in Oekraïne ook nog een rol spelen. Een aantal fabrikanten hebben hun productie al (tijdelijk) moeten stilleggen.

Autoverkopen 2022 - Top vijf merken

Kia - 2500 auto's Toyota - 1958 Peugeot - 1717 BMW - 1571 Hyundai - 1480

Autoverkopen 2022 - Top vijf modellen