Dit meisje heet Elisa. En daarom krijgt ze gratis de allerlaatste Lotus Elise ooit

Toen de Lotus Elise begin jaren negentig werd ontwikkeld, was Lotus eigendom van de Italiaanse zakenman Romano Artioli, die ook Bugatti nieuw leven in probeerde te blazen (met als resultaat de spectaculaire Bugatti EB110). Lotus stond toen aan de rand van de afgrond, met alleen de verouderde Esprit om het bedrijf in leven te houden. Een nieuw, relatief betaalbaar model zou het Britse sportwagenmerk moeten behouden voor een faillissement.

De Lotus Elise was de redding van Lotus

En dat lukte. De Lotus Elise was een enorm succes: met zijn innovatieve, aluminium chassis, zijn superlichte gewicht van 725 kilo en zijn vrolijk gestileerde carrosserie. De eerste versies van de Elise werden aangedreven door een slechts 120 pk sterke Toyota-motor. Alleen daarmee al ging hij in minder dan 6 seconden naar 100 km/h. Later zouden extremere versies volgen, waaronder de dichte Lotus Exige.

Elisa Artioli zat in 1995 achter het stuur

De Elise is genoemd naar Elisa Artioli, de nu negenentwintigjarige kleindochter van Romano Artioli. Ze was twee jaar oud toen het sportautootje aan pers en publiek werd gepresenteerd. Op 12 september 1995 werd het doek van de Elise getrokken, met achter het stuur de kleine Elisa in een t-shirt waarop stond: 'I am Elise'. Nu - zeventwintig jaar later - komt er een einde aan de productie van de Elise. Het allerlaatste geproduceerde exemplaar gaat naar Elisa.