Oh nee! Mogen we eindelijk weer op vakantie, zijn de huurauto's op

Er is een wereldwijd tekort aan huurauto's, schrijft De Telegraaf. Tja, zou je zeggen: dat is niet het meest prangende tekort. Maar toch hakt het er flink in op dit moment. Want door de recente versoepelingen van de coronaregels zijn mensen overal ter wereld vliegtickets en hotelovernachtingen aan het boeken. Ze willen op vakantie. En daar hoort in veel gevallen een huurauto bij.

Nu al huurauto boeken en de hoofdprijs betalen

Maar die zijn moeilijk te krijgen. Wie in de zomer een huurauto wil hebben op zijn vakantiebestemming, moet hem nu al boeken en betaalt daarvoor de absolute hoofdprijs. In vergelijking met 2019 - het laatste jaar vóór corona - betaal je voor een huurauto nu tot wel 2,5 keer zoveel.

Beter eerst auto regelen, daarna pas vliegticket

Besluit je nog even te wachten met het boeken van een auto, dan kun je met lege handen komen te staan, zeker op locaties waar maar een beperkt aantal auto's is - zoals op een eiland - en op de populairdere vakantiebestemmingen. Volgens reisorganisaties is het nu verstandig om eerst een huurauto te regelen en daarna pas vliegtickets te kopen.

Tekort komt door coronacrisis en chipproblemen

Maar hoe kan het dat er een tekort aan huurauto's is? Het heeft deels te maken met de moeilijke periode die de verhuurders in coronatijd hebben doorgemaakt. In 2020 lag opeens het vliegverkeer stil. Er waren nauwelijks nog toeristen en ook bijna geen zakenreizigers meer. In die onzekerheid hebben de verhuurmaatschappijen hun investeringen stilgelegd of aan banden gelegd.

Nu het vliegverkeer weer op gang komt, met deze zomer vooral veel toeristen die snakken naar zon, zee en strand, is er opeens een enorme vraag naar huurauto's. De verhuurders hebben echter hun wagenpark niet uitgebreid en kunnen dan nu, vanwege het wereldwijde chiptekort, ook niet doen. Er zijn immers leveringsproblemen in de auto-industrie.