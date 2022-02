Prijs Kia Niro bekend - Wil je er een? Dan moet je laaaannngg wachten!

Je kunt veel zeggen over de huidige Kia Niro, maar niet dat het een designhoogstandje is. De tweede generatie doet het op dat gebied beter, met een sprekender front en een c-stijl die ons doet denken aan die van de Smart ForFour. Maar niet alleen het achterste zijpaneel heeft een afwijkende kleur. De Kia-designers hebben hetzelfde trucje uitgehaald rondom de voorste wielkasten en onderop de portieren.



Interieur van de Kia Niro oogt erg strak

Het interieur van de nieuwe Niro oogt strak, met een dashboard dat als een driehoek afloopt van het digitale instrumentarium naar het infotainmentscherm naar het opbergvak boven het dashboardkastje. Uiteraard is het geheel opgetrokken uit allerlei gerecyclede materialen, zoals hemelbekleding van oud behang, stoelen van eucalyptusbladeren, maar ook milieuvriendelijke lak op de deurpanelen.

Tweede generatie Niro is heel iets gegroeid

Overigens is de tweede generatie Niro een klein beetje groter geworden dan zijn voorganger: met een lengte van 4,42 meter (plus 6,5 centimeter) en een wielbasis van 2,72 meter (plus 2,0 centimeter). De elektrische versie heeft een kofferbak van 475 liter (plus 20 liter voor in de 'frunk'). In de plug-in hybride snoept de batterij een deel van de bagageruimte op en blijft er slechts 348 liter over.

Wederom als hybride, plug-in hybride en EV

Want zoals vanouds kun je kiezen uit een Kia Niro Hybrid, Plug-in Hybrid en Electric. De eerste twee zijn uitgerust met een 1,6-liter benzinemotor en een elektromotor. In de HEV - zoals Kia de hybride noemt - komt het geheel tot een vermogen van 141 pk. De stekkerversie - de PHEV - is 183 pk sterk en kan op zijn 11,1 kWh batterij maximaal 60 kilometer elektrisch rijden. Voor de Niro EV geeft Kia een vermogen van 204 pk op en een actieradius van 463 kilometer.

Kia Niro prijs

Zoals gezegd, de nieuwe Kia Niro komt pas in oktober naar Nederland. Eerst als hybride en plug-in hybride, later pas als volledig elektrische variant. De prijzen van de Niro zijn als volgt:



HEV ComfortLine - 31.995 euro

HEV DynamicLine - 34.695 euro

HEV DynamicPlusLine - 37.195 euro

HEV Launch Edition - 41.095 euro

PHEV DynamicLine - 38.995 euro

PHEV DynamicPlusLine - 41.495 euro

PHEV Launch Edition - 44.195 euro