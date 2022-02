Prijs Kia Sportage Plug-in Hybrid bekend – terugverdienen meerprijs PHEV duurt zoveel jaar

Bij Auto Review houden we van getallen. Daarom plaatsen we in ons blad uitgebreide vergelijkende tests, waarbij de testauto’s tot wel 5000 punten kunnen verdienen. Het koffiezetapparaat en de rekenmachine draaien overuren.

Kia Sportage Plug-in Hybrid prijs

Als je 42.595 euro betaalt voor een Kia Sportage Plug-in Hybrid, krijg je een DynamicLine met twee grote 12,3-inch beeldschermen, climate control met drie zones, adaptieve cruise control en 17-inch lichtmetaal. Duurdere uitvoeringen hebben meer veiligheidssystemen, grote wielen en zien er luxer of sportiever uit.

DynamicLine - 42.595 euro

DynamicPlusLine - 45.595 euro

GT-Line - 46.595 euro

GT-PlusLine - 49.095 euro

De Kia Sportage PHEV is 265 pk en 350 Nm sterk en heeft een accupakket van 13,8 kWh. Kia communiceert een actieradius van 70 kilometer, maar wij komen in plug-in hybrides steevast 30 procent te kort en gaan daarom uit van 50 kilometer.

Meerprijs PHEV terugverdienen

Laten we gaan rekenen. De Sportage PHEV is precies 2200 euro duurder dan de gewone Sportage Hybrid (40.395 euro). Dat prijsverschil kun je op twee simpele manieren terugverdienen. Allereerst betaal je voor de 256 kilo zwaardere plug-in hybride minder motorrijtuigenbelasting. Dankzij het halftarief bespaar je 316 euro per jaar.



Rijden op goedkope stroom is de tweede en grotere besparing. Volgens onze berekeningen kan je dat 520 euro per jaar schelen. Je verbruikt 2400 euro aan benzine met de Sportage Hybrid (20.000 km per jaar, 6,0 l/100 km en 2 euro per liter), of 1300 euro aan benzine (6,5 l/100 km) en 580 euro aan stroom met de PHEV (50% op stroom rijden à 0,21 euro per kWh). Dus 2400 euro versus 1880 euro.

Tussen haakjes staan de bedragen waarmee we rekenen en de aannames die we hebben gedaan.

Conclusie

Dat brengt de jaarlijkse besparing van de Kia Sportage Plug-in Hybrid op 816 euro. Dus duurt het minder dan 3 jaar om de meerprijs van 2200 euro terug te verdienen.

In deze simpele berekening houden we geen rekening met de mogelijk hogere restwaarde of het verschil in verzekeringspremies en onderhoudskosten. Als je daarop kickt, moet je de vergelijkende tests in Auto Review magazine gaan lezen.