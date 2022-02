Trek in eindeloos winterplezier? Dan is deze Polestar 2 ‘Arctic Circle’ iets voor jou

Deze portie winterkost komt voort uit het uitgebreide testprogramma waaraan Polestar zijn nieuwe modellen onderwerpt. Immers moet iedere nieuwe Polestar optimaal presteren onder de meest zomerse, maar ook winterse weersomstandigheden. Tussen het testen door werkten de ontwikkelaars aan het recept voor een perfecte ijsracer. En dat is deze Polestar 2 Arctic Circle geworden.

Deze Polestar is sneller en wenbaarder

In de basis is het een Polestar 2 met Performance-pakket en Öhlins-schokdempers. Die laatste zijn door de techneuten van Polestar én Öhlins opnieuw afgesteld. Hierdoor heeft de Arctic Circle nu een 30 procent zachtere vering. Ook is de torsiestijfheid vergroot, staat de auto 30 mm hoger op de poten, en kreeg hij op maat gemaakte winterbanden met metalen noppen. Door deze aanpassingen, en de verbeterde stuurrespons, is de auto sneller en wendbaarder op sneeuw en ijs.

De Long range Dual motor levert meer vermogen

In winterse omstandigheden kan het niet warm genoeg zijn. Dus voegde Polestar een heet pepertje toen aan zijn recept. Sinds kort biedt de Chinees-Zweedse fabrikant een over-the-air-update aan die het vermogen van de Polestar 2 Long Range Dual Motor met 68 pk opkrikt. De Arctic Circle heeft de update standaard. Zijn twee elektromotoren leveren samen 476 pk (350 kW) en 680 Nm koppel.

Nieuw is dat de auto launch control heeft. Volgens Polestar zit het systeem nog in de ontwikkelingsfase en dus zwijgt de fabrikant over de prestaties van Arctic Circle. Het is nog niet bekend of launch control een optie gaat worden op de gewone Polestar 2.



Een winters outfit

Om de Arctic Circle er appetijtelijk uit te laten zien, heeft Polestar zowel het in- als exterieur aangepakt. Zo is de auto voorzien van speciale 19-inch rallywielen, een unieke kleurstelling, een setje led-lampen op de neus en een andere voorbumper met koolstofvezel beschermingsplaat. De op maat gemaakte Recaro-sportstoelen, afgewerkt met goudgele details, zorgen ervoor dat je zelfs tijdens het meest intense ijsballet goed op je plek blijft zitten.

Helaas, de 'Arctic Circle' gaat niet in productie

Driften op een bevroren meer is in Zweden een volkssport. Dus is het geen verrassing dat de Arctic Circle erin uitblinkt. Hij gooit met gemak zijn kont tegen de krib en kruipt zijwaarts als een krab van de ene ijzige bocht naar de andere. Het is daarom jammer dat we niet zelf mogen proeven van de extreme Polestar 2. Meer dan één exemplaar bouwt Polestar niet. Helaas.