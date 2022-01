Het in Wales gelegen bedrijfje Old School Engineering houdt zich normaliter bezig met het opknappen van oude rally-legendes en klassiekers. Hoewel de naam anders doet vermoeden, buigt Old School Engineering zich ook af en toe over modern spul. Deze bijzondere Honda e is daar een mooi voorbeeld van.

Heel veel koolstofvezel

Old School Engineering heeft de elektrische stadsauto flink onder handen genomen. Zo is de Honda voorzien van uitgeklopte wielkasten, dikke bumpers en een opvallende spoiler. Al deze toevoegingen zijn vervaardigd uit koolstofvezel. Een setje bredere banden en nieuwe velgen maken het plaatje af.

Hommage

Het meest in het oog springend is natuurlijk die uit duizenden herkenbare Red Bull-bestickering. Old School Engineering noemt het een hommage aan “één van de beste en meest zwaarbevochten F1-kampioenschappen ooit”.

Uiterlijk vertoon

Old School Engineering rept met geen woord over aanpassingen onder kap. Net als de standaard Honda e is ook deze Red Bull-racer voorzien van een 154 pk sterke elektromotor. Helaas spreken de Britten ook niet over interieuraanpassingen. Wij zijn fan van het bijzondere dashboard van de Honda e. Maar hoe gaaf zouden die vijf schermen er uitzien in combinatie met kuipstoelen en een hightech F1-stuur?

One of a kind

Old School Engineering geeft aan slechts één Honda e om te bouwen tot Red Bull-racer. Hoogstwaarschijnlijk is deze ook al voor veel geld verkocht. Maar wie weet krijgt Honda het wel op z'n heupen en geven de Japanners hun elektrische auto zelf ook een Red Bull-treatment. Dikke kans dat de kopers dan wél in Verstappen-vaart naar de Honda-dealer sprinten.