Honda's zijn tijdmachines! Dit is waarom ze op 1 januari massaal zijn teruggereisd naar 2002

Het probleem lijkt te zitten in Honda-modellen met gps-navigatie uit 2004 tot en met 2012. Daarvan is de digitale klok op 1 januari 2022 teruggesprongen naar 2002. Het is mogelijk om de tijd en datum handmatig goed te zetten, berichtten diverse Honda-rijders, maar na het uit- en aanzetten van de auto staat de klok gewoon weer op 2002.

Honda-rijders zijn het slachtoffer van slordig programmeren

Het grappige is: dit is niet de eerste keer dat Honda gedonder heeft gehad met de tijd en datum in zijn auto's. In 2017 en 2021 sprongen de klokken in Honda-modellen ook jaren terug, beide keren precies 1024 weken, net als nu is gebeurd. Het lijkt iets te maken te hebben met slordig programmeren. Het niet rekeninghouden met de eigenaardigheden van gps-navigatie.

Een gps-satelliet telt naar 1023 weken en gaat dan terug naar 0

Een gps-satelliet verstuurt de datum als een 10-cijferige binaire code, met daarin een getal dat de week aanduidt. Maar als het weekgetal 1023 bereikt, gaat het terug naar 0. Daar moet je bij het programmeren van een digitale klok in een navigatiesysteem rekening mee houden. En dat hebben de programmeurs van Honda kennelijk niet gedaan, aangezien het nu al drie keer is gebeurd dat Honda's 1024 weken terug in de tijd gaan.