Heb je een Ford Mustang Mach-E? Check dan of je glazen dak nog vast zit

Eerder dit jaar deelde Darren Palmer, hoofd van Ford’s EV-afdeling, een flinke sneer uit naar Tesla. In antwoord op de aanhoudende kwaliteitsproblemen bij Tesla, pochte Palmer over hoe goed onder andere de bumpers en het panoramadak bleven zitten op de Mustang Mach-E. Het lijkt er op dat Palmer zijn woorden even moet herzien. De Mustang is namelijk te vinden in het terugroepregister van de RDW. Het probleem: het panoramadak kan loslaten.