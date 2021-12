Een elektrische auto te duur? Dan neem je toch een halve

Zoals de naam Solo doet vermoeden is de ElectraMeccanica geen grote auto, bedoeld voor slechts één persoon. Niet verwonderlijk dat hij al meerdere jaren aan onze aandacht weet te ontglippen. De Canadezen onthulden in 2016 een studiemodel van het gekke karretje, om hem in 2018 daadwerkelijk op de weg te zetten. Nu, vier jaar later, is de Solo toe aan een facelift én gezinsuitbreiding. Op de technologiebeurs CES 2022 - 5 tot 8 januari in Las Vegas - trekt ElectraMeccanica het doek van twee nieuwe modellen.

Eenvoudiger te bedienen

De facelift behelst enkele kleine, maar belangrijke wijzigingen. Zo hebben de Canadezen het dashboard aangepakt voor beter gebruiksgemak. Met name de touchscreens vallen direct op. Deze maken de navigatie, het infotainmentsysteem én de voertuiginstellingen eenvoudiger te bedienen.

Wil je meer ruimte?

Als het aan de Canadezen ligt, opereert de Solo binnenkort niet meer alleen. Solo-rijders hadden – niet geheel verrassend – behoefte aan meer bagageruimte. Ziehier: de Solo Cargo. In feite behelst het hier een aangepaste versie van ElectraMeccanica’s ‘halve’ autootje, waarachter een soort dakkoffer is geplakt. In totaal zou er een ruime vierkante meter aan bagageruimte bij zijn gekomen. De vanuit Vancouver opererende autobouwer vertelt niet hoe dit zich vertaalt naar liters, maar wel dat de Cargo ideaal zou zijn voor maaltijdbezorging.

Solo 02 Concept

Wat krijg je als je een halve auto nog eens doormidden zaagt? De Solo 02 Concept! Deze cabriovariant van de Solo EV was eerder al te zien op SEMA 2021 en de Autoshow van Los Angeles, maar zal ook in Las Vegas de nodige aandacht opeisen.

Hij doet niet veel onder voor een Dacia Spring

Voor geen van de nieuwe Solo’s geeft ElectraMeccanica specificaties. Vermoedelijk zijn deze identiek aan de huidige driewieler. Deze wordt aangedreven door een 58 pk sterke elektromotor, waarmee de Solo in minder dan 12 seconden de 100 km/h bereikt. De ElectraMeccanica Solo EV heeft een topsnelheid van 128 km/h. Niet slecht voor een halve auto, zeker als je het vergelijkt met een volwaardige auto als de Dacia Spring. De elektrische Dacia komt echter wel zo'n 70 km verder op een volle accu. De actieradius van de Solo ligt op 160 km. Hang je hem daarna 2,5 uur aan de laadpaal, dan is hij weer voor 85% bijgeladen.

Achter het malle uiterlijk van de drie ElectraMeccanica Solo’s schuilen geen halfbakken autootjes. Het driewielertje kan juist bijzonder handig zijn in onze drukke Europese steden. Wel is hij aardig aan de prijs. In de Verenigde Staten kost een ElektraMeccanica Solo EV liefst 16.406 euro. De Canadezen hebben echter geen plannen om de Solo EV naar Europa te halen.