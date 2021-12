Moeite met kiezen? Dan word je gek van de 1,6 miljoen Range Rover SV-opties!

Foei, Auto Review! Je kunt een Range Rover niet vergelijken met een supermarkt. De grote Britse luxe-suv is een specialistische boetiek met een enorme selectie aan topproducten. Volgens een schatting van Land Rover heeft de nieuwe Range Rover SV er maar liefst 1,6 miljoen op voorraad. Opties, bedoelen we dan.

Range Rover SV gebouwd door Special Vehicle Operations

SV staat voor Special Vehicle Operations. Deze Range Rover wordt dus deels gebouwd door de personalisatie-afdeling van Land Rover. Je kunt hem herkennen aan zijn iets anders gestileerde front, maar ook aan de bijzondere kleuren en materialen die in de auto zijn verwerkt.

Vegan leeralternatieven? Dat is gewoon kunststof

De auto's op de foto's zijn misschien niet je smaak, maar ze laten wel zien wat er mogelijk is: prachtig houtfineer, interieurdetails van echt keramiek, nóg beter leer, vegan leeralternatieven (gewoon kunststof dus) en nog veel meer. En dan hebben we het nog niet eens over de buitenkant gehad, met zijn uitgebreide selectie lichtmetalen wielen (tot 23 inch) en kleuren.

Nieuwe Range Rover met korte of lange wielbasis

De nieuwe Range Rover is er in twee uitvoeringen: met korte en lange wielbasis. Nieuw is dat je die laatste nu ook als zevenzitter kunt bestellen met een derde zitrij. De Range Rover SWB is 5 centimeter langer geworden dan voorheen en meet nu 5,05 meter. De LWB groeide met hetzelfde aantal centimeters en komt daarmee uit op 5,25 meter.

Wachten tot 2024 op de volledig elektrische Range Rover

Er komt voor het eerst een elektrische Range Rover. Daarop moeten we wachten tot 2024. Voor nu zijn er brandstofversies en hybrides leverbaar. Je kunt kiezen uit een 3,0-liter turbodiesel met 249, 300 of 350 pk, een 3,0-liter benzine-V6 met 400 pk en een 4,4-liter V8 met 530 pk. Er zijn ook twee plug-in hybrides beschikbaar, met 440 en 510 pk.