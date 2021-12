Het klinkt allemaal leuk en aardig, als Kia vertelt dat het in 2045 klimaatneutraal wil zijn. Maar wat houdt dit concreet in? Grootste verandering: de verbrandingsmotor gaat in de ban. Volgens een onderzoek van Greenpeace uit 2018, is het wegverkeer wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 9 procent van de totale CO2-uitstoot, tegen 31 procent voor de industrie, 22 procent voor de energiecentrales en 22 procent voor de huishoudens.

Kia neemt zijn verantwoordelijkheid en dus worden de komende jaren de benzine- en dieselmotoren van alle Picanto’s en Sorento’s langzaam maar zeker uitgezwaaid. Op naar volledig elektrisch dus, al duurt het nog tot 2035 voordat alle modellen van Kia in Europa alleen nog met een elektromotor rondrijden. Nog eens vijf jaar later volgt de rest van de wereld.



Geen dierlijk leer meer

Als je de klimaatproblemen serieus neemt, moet je als automerk meer doen dan een einde maken aan benzinedampen. Ook bij het kiezen van de materialen kun je groene stappen zetten. Voor de bekleding van de EV6 zijn geen koeienhuiden meer opgeofferd. Stap je in een Kia EV6, dan zit je met je billen op veganleer van gerecyclede petflessen. Die worden schoongemaakt, geplet en in kleine stukjes versnipperd. De kleine stukjes worden omgesmolten, tot ze geschikt zijn als bekleding voor de stoelen. Er worden 111 waterflessen van 500 milliliter gebruikt in elke EV6. En de toekomstige modellen? Kia is er nog niet aan toe om ze allemaal zonder dierlijk leer uit te rusten, maar belooft wel dat het gebruik ervan wordt uitgefaseerd.





Groen staal uit Kia’s eigen fabriek

Niet alleen de uitstoot tijdens het rijden, ook het bouwen van een auto is geen feest voor het klimaat. Van de productie van staal, accu’s en kunststoffen krijgt een milieuactivist nog altijd knikkende knieën. Omdat staalfabrieken veel CO2 uitstoten, wil Kia in de toekomst ‘groen staal’ gebruiken. Bij de productie worden zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruikt. Kia heeft deze ambitie zelf in de hand, want het merk bezit wereldwijd vijf staalfabrieken.

Om de productie van kunststoffen minder belastend voor het milieu te maken, werkt Kia sinds kort samen met The Ocean Cleanup, een organisatie die technologieën ontwikkelt om plastic uit de oceanen te halen. Kia gaat dit plastic gebruiken in zijn auto’s. In 2030 bestaat 20 procent van alle kunststoffen in Kia’s uit gerecycled plastic.

Ook voor de batterijpakketten wordt gewerkt aan een oplossing, die worden aan het einde van hun levenscyclus omgevormd tot accu's voor gebouwen om bijvoorbeeld zonne-energie in op te slaan.



Van Kia EV6 naar Kia EV9: stap verder voor het klimaat

De EV6 is eigenlijk nog maar het startpunt van Kia’s klimaatplannen. Bij elk nieuw model gaat het merk een stapje verder om het milieu te ontlasten. Wat Kia in de nabije toekomst van plan is, laat de elektrische EV9 zien, een voorbode van een nieuwe suv die in 2023 op de markt komt.

Op plekken waar je het niet meteen verwacht, is gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. De gerecyclede petflessen voor de stoelen kennen we uit de EV6. Een nog maffer detail in de EV9 is dat je voeten rusten op een vloermat die is gevlochten van afgedankte visnetten. Die vormen een groot probleem voor het klimaat. Volgens de Verenigde Naties bestaat 10 procent van al het zwerfvuil in zee uit deze visnetten, die nog jaren dodelijk kunnen zijn voor zeedieren. Als je ze uit de zee vist, kunnen ze omgezet worden in bruikbare en duurzame materialen.



97 procent minder CO2-uitstoot in 2045

Al die stapjes leiden ertoe dat Kia in 2045 geheel klimaatneutraal kan zijn. Concreet wil het zeggen dat alle activiteiten van de Koreanen vanaf dat jaar niet meer bijdragen aan de klimaatverandering. Dat wordt nog aardig aanpoten, want de CO2-uitstoot van Kia moet met 97 procent zakken ten opzichte van 2019. Als het gelukt is, wordt in 2045 misschien wel weer een Kia-model Auto van het jaar van autoreview.nl!