Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 50

+ Top - Dacia Spring: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h (jazeker: 130!)

Als er een elektrische auto op de redactie van Auto Review verblijft, willen we weten wat de actieradius is bij 100 km/h en 130 km/h. Ook de Dacia Spring Electric gaat op de pijnbank. Vraag is: haalt-ie eigenlijk de 130 km/h wel? Ja, verbazingwekkend genoeg.



+ Top - Elektrikhana - Ken Block drift naar de toekomst in elektrische Audi S1 Hoonitron

De Gymkhana-video’s van Ken Block, wie kent ze niet? De beelden waarop de Amerikaanse driftkoning met veel herrie en bombarie zijn stuurkunsten vertoont, zijn wereldberoemd. Een nieuwe video is in de maak, maar deze wordt ongetwijfeld een stuk stiller. Ditmaal speelt namelijk een elektrische auto de hoofdrol: de Audi S1 E-Tron Quattro Hoonitron.



+ Top - 8 dingen die ons opvielen bij de eerste Nissan Ariya in Nederland

Hoezo, van uitstel komt afstel? De Nissan Ariya liet lang op zich wachten, maar in juni 2022 staat hij toch echt bij de Nissan-dealer. Wij frissen ons geheugen op door de elektrische suv van dichtbij te bekijken.



- Flop - Eerste review: elektrische SsangYong Korando werpt je vijf jaar terug in de tijd

Bij de komst van de elektrische SsangYong Korando (2022) is het meest opzienbarende nieuws dat het merk überhaupt nog bestáát. Slaat hij de concurrentie knock-out met zijn actieradius, prijs en laadsnelheid, of is het een speldenprik tussen al het elektrische geweld van 2021? Dat laatste.



- Flop - Eindelijk regeerakkoord! En ja, het nieuwe kabinet gaat rekeningrijden invoeren

Het gevreesde r-woord: rekeningrijden. Iedere zoveel jaar duikt het weer op. Wij vinden het eigenlijk best een eerlijke vorm van belasten, maar voor veel Nederlandse automobilisten is het kennelijk een nachtmerrie. Geen paniek! Je kunt rustig slapen. Het nieuwe kabinet - dat na 270 dagen een regeerakkoord heeft bereikt - stelt rekeningrijden in ieder geval nog negen jaar uit.



- Flop - Ondanks Formule 1-succes Max Verstappen verkoopt Honda minder auto’s dan ooit

Vijf miljoen Nederlanders zagen Max Verstappen sportgeschiedenis schrijven in zijn Formule 1-bolide met Honda-motor. En nu? Gaat Nederland massaal een nieuwe Civic kopen? Nee, het blijft doodstil in de showroom, de verkoopcijfers zijn slechter dan ooit …