Elektrikhana - Ken Block drift naar de toekomst in elektrische Audi S1 Hoonitron

Rallyfans zien direct dat Blocks nieuwe driftwapen is geïnspireerd op de welbekende Audi Sport Quattro S1, waarmee de Duitsers in de jaren tachtig onder meer de beroemde heuvelklim Pikes Peak bestormde. De korte wielbasis, enorme achterspoiler en dikke onderlip van de Hoonitron: alles verwijst naar de rallylegende van weleer. Behalve dus de krachtbron, die is radicaal anders. De snerpende vijfcilinder heeft plaatsgemaakt voor twee krachtige elektromotoren, die het vermogen op alle vier de wielen loslaten. Audi laat echter weinig los over de exacte hoeveelheid pk's . De Duitsers spreken enkel veelbelovend over ‘een overkill aan vermogen’. Verder is duidelijk dat de auto beschikt over een koolstofvezel chassis en dat hij - uiteraard - voldoet aan alle veiligheidsnormen van de FIA.

Even wennen

Volgens Audi was het ontwikkelen van deze elektrische interpretatie van de S1 Pikes Peak een flinke uitdaging. Zeker in de korte tijd die ervoor gereserveerd was. Opvallend was dat ook Block het niet makkelijk had. “Dit was helemaal nieuw voor mij” vertelt hij over de elektrische aandrijflijn. “Direct vanuit stilstand met 150 km/h een donut driften - gewoon met mijn rechtervoet - is een geheel nieuwe ervaring.”

De Amerikaan is al jaren vertrouwd met verbrandingsmotoren en handgeschakelde transmissies. In de eerste Gymkhana-video’s zat Block achter het stuur van een opgevoerde Subaru Impreza. Vervolgens maakte hij de overstap naar Ford. In zijn laatste video's speelden een 1.400 pk sterke Ford Mustang – Hoonicorn genaamd – en een 'iets bescheidener' Ford Escort Cosworth de hoofdrol. Niet verwonderlijk dat de elektrische Hoonitron dan even wennen is.

Elektrikhana

Toch is Block maar wat gelukkig met de overstap, net als de Audi zelf. De scheurneus noemt de samenwerking met Audi een hele bijzondere: “De passie van het merk voor de autosport motiveerde me lang geleden om de rallysport in te gaan. Dat Audi deze auto nu voor mij en mijn team heeft ontwikkeld en zich bij ons volgende project heeft aangesloten, heeft voor mij een droom tot werkelijkheid gemaakt.” De nieuwe video, met als werktitel Elektrikhana, wordt momenteel gemaakt. Wanneer deze te zien zal zijn, is echter nog niet duidelijk.