Modelletje van de Formule 1-auto van Lewis Hamilton kopen? Dat is dan 30.000 euro!

De Majorette-autootjes die je bij de Intertoys kunt kopen, zijn voor verzamelaars natuurlijk niet gedetailleerd genoeg. Die tellen liever enkele tientallen euro's tot enkele honderden euro's neer voor mooie 1 op 18-modellen. Échte verzamelaars kennen de naam Amalgam goed. Het Engelse bedrijf heeft al jaren de reputatie uitzonderlijk gedetailleerde en dure modellen te maken.

Formule 1-auto van Lewis Hamilton in schaal 1 op 4

We hoeven alleen maar naar deze Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance van Lewis Hamilton te kijken om te kunnen zien dat die reputatie terecht is. Het model is 1,25 meter lang (schaal 1 op 4), wordt in een oplage van zeven stuks gemaakt en kost liefst 30.089 euro. Het in elkaar zetten neemt bij Amalgam 450 uur in beslag. In de ontwikkeling ervan is meer dan 4500 uur gestoken.

Wil je die van Bottas of Russel? Dat kan bij Amalgam ook

De Mercedes-AMG F1 W11 is de auto waarmee Lewis Hamilton in 2020 voor de zevende keer wereldkampioen werd. Tijdens het Formule 1-seizoen vorig jaar - dat laat startte vanwege de coronacrisis - hebben ook Valtteri Bottas en George Russel achter het stuur van de W11 gezeten. Je kunt Amalgam-model ook met hun namen erop bestellen. Van beide worden vijf stuks gemaakt.

Gebaseerd op Mercedes-AMG F1 W11 uit GP van Portugal

In totaal sleutelt Amalgam dus zeventien exemplaren in elkaar: zeven met de naam Hamilton erop, vijf met de naam Bottas en vijf met de naam Russel. Het uiterlijk van het model is gebaseerd op de auto's die door het Mercedes-AMG Formule 1-team werden ingezet tijdens de Grand Prix van Portugal, waar Hamilton de succesvolste F1-coureur aller tijden werd, met 92 overwinningen.