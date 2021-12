De volgende BMW i3 is geen gek stekkerkarretje meer, maar een elektrische 3-serie

De nieuwe BMW i3 is opgedoken in informatie van de Chinese overheid. Zoals je op de foto's kunt zien, heeft het model een dichte nierengrille, aerodynamische wielen, eenzelfde soort diffuser als de BMW i4 en blauwe exterieuraccenten. Op het kofferdeksel staat i3 en eDrive. De L op de kont geeft aan dat dit een 3-serie met langere wielbasis is. In China zijn dat soort verlengde modellen een statussymbool.

Komt de elektrische BMW i3 ook naar Europa?

Er is nog weinig over de i3 bekend, maar in de beschikbare informatie wordt gesproken over een elektromotor met 340 pk. En dat is dus dezelfde als in de BMW i4 eDrive40. De topsnelheid van de i3 is begrensd op 180 km/h. Waarschijnlijk heeft hij dezelfde 83,9 kWh-batterij als de i4 eDrive40, die daarmee een actieradius van maximaal 590 kilometer heeft. Komt de BMW i3 ook naar Europa? Dat is nog niet duidelijk, maar we kunnen ons niet voorstellen dat BMW de auto in China laat.