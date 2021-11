In deze vernieuwde Skoda Karoq zit je op plastic flessen

We hebben altijd zin om 'stop de persen!' te roepen, maar de gefacelifte Skoda Karoq is daarvoor niet spannend genoeg. De suv onder de Kodiaq en boven de Kamiq verkoopt best goed, alleen kunnen wij ons niet herinneren wanneer we er voor het laatst een hebben gezien. Misschien komen we iedere dag wel een Karoq tegen, maar dat we denken dat het een Seat of Volkswagen is. Zijn design is immers niet het meest onderscheidend.

Led-verlichting nu standaard op Skoda Karoq

En na de facelift is dat niet anders. Skoda heeft de grille iets groter gemaakt en de koplampen een 'speels' knikje meegegeven. Led-verlichting is nu altijd standaard. Matrix-led is optioneel. Verder is de achterkant van de Karoq iets hertekend, met kennelijk een nieuwe achterspoiler. De lichtmetalen wielen waarop deze oranje Karoq staat, zijn erg gaaf, maar vast voorbehouden aan de topuitvoering.

Eco-pakket met vegan-materiaal en plastic flessen

De grote verbetering in het interieur is de toevoeging van een standaard digitale klokkenwinkel (8 inch). Voor de full monty - een 10,25-inch Virtual Cockpit-display - moet je nog steeds bijbetalen. Verder heeft Skoda het infotainmentsysteem opgewaardeerd naar de nieuwste uitvoering en is het nu mogelijk om een Eco-pakket te bestellen. Dan krijg je stoelbekleding van gerecyclede plastic flessen en vegan-materiaal in plaats van leer.

Nog steeds twee motoren: 1.0 TSI of 1.5 TSI

Motorisch blijft alles bij het oude. En dat betekent dat je in Nederland kunt kiezen uit een 1.0 TSI met 110 pk / 200 Nm en een 1.5 TSI met 150 pk / 250 Nm. Die eerste is alleen beschikbaar met handgeschakelde zesbak. Als je voor de 1.5 TSI kiest, kun je ook opteren voor een DSG-automaat met zeven verzetten. De marktintroductie van de vernieuwde Skoda Karoq staat gepland voor volgend jaar. Dat klinkt ver weg, maar dat is nog 32 nachten slapen.