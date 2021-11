De nieuwe, volledig elektrische Renault 4 ziet ze vliegen

De Renault 4 is dit jaar zestig geworden. Om het feestjaar af te sluiten, hebben Renault en het designcentrum TheArsenale (hip zonder spatie, natuurlijk) net een bijzonder studiemodel onthuld: de Renault AIR4. Komt die binnenkort op de markt als stekker-opvolger van het originele 4'tje? Nee, dat lijkt er niet op.

Renault AIR4 kan tot 700 meter hoog vliegen

Want zoals je kunt zien, is de AIR4 een vliegende auto geworden. Hij oogt als een klassieke Renault 4 met propellers, maar is in werkelijkheid compleet nieuw, met een carrosserie van koolstofvezel en een minimalistisch interieur, dat bijna militair aandoet. Hij wordt opgetild door vier propellers en kan tot 700 meter hoog vliegen.

Elektrische aandrijving en topsnelheid van 26 m/s

Er is geen brandstofmotor aan boord. De AIR4 wordt gevoed door een set lithium-polymeerbatterijen. Hij kan een topsnelheid van 26 m/s halen en opstijgen met maximaal 14 m/s (om veiligheidsredenen is dat in dit prototype beperkt tot 4 m/s). De vier schroeven voer samen een opwaartse druk uit van 380 kilo.

AIR4 gaat op toer, naar Parijs, Miami en New York

Vanaf komende maandag wordt de Renault AIR4 tentoongesteld in het centrum van Parijs, in het Renault-atelier op de Champs Élysées. Begin 2022 komt de vliegende auto aan op Amerikaanse bodem, waar hij Miami en New York aandoet, gevolgd door een uitstapje naar Azië, naar Macau. Een elektrische Renault 4 gaat er echt komen, maar daarop moeten we nog even wachten.



Originele Renault 4 tussen 1961 en 1992 verkocht

Van de originele Renault 4 zijn tussen 1961 en 1992 meer dan 8 miljoen exemplaren gebouwd. Het bijzondere aan de auto is dat hij aan de linker- en rechterkant een andere wielbasis heeft. Dit komt doordat de twee torsieassen aan de achterkant - een voor het linkerwiel, een voor het rechterwiel - achter elkaar zijn geplaatst.