Innovatief rijden met Volvo en Audi

Waar Audi al meerdere de top van deze ranglijst bestiert, is Volvo een ware nieuwkomer. Inmiddels pronkt ook het Zweedse automerk met een plek in de hogere regionen. Innovatie is bij beide merken een drijfveer voor verbetering. Op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit wordt continu gezocht naar optimalisaties voor de beste rijervaring.

Een veilige auto voor iedereen

Volvo en Audi zijn koplopers op het gebied van veilige voertuigen. Naast de traditionele bescherming, zoals airbags en kreukelzones, zijn de moderne auto’s uitgerust met diverse assistentiesystemen. Deze hebben als doel de veiligheid op de weg te verbeteren. Hieronder hebben we per merk de technologie uiteengezet die helpt om ongelukken te voorkomen:

Veilig rijden met Audi:

Herkenning van verkeersborden;

Gedeeltelijk geautomatiseerd rijden met de file-assistent;

Dodehoek-assistent om achteropkomend verkeer in de gaten te houden;

Uitstapassistent;

Verbetering van zicht met de nachtzichtassistent;

Hulp bij uitparkeren met de dwarsverkeerassistent;

Detectie van tegemoetkomend verkeer door de afslagassistent;

Parkeerassistent;

Cruise control

Assistentiesystemen van Volvo:

· Snelheidslimiet van 180 km/uur;

Snelheidslimiet van 180 km/uur; · Camera’s en sensoren die de oplettendheid van de bestuurder registreren;

Camera’s en sensoren die de oplettendheid van de bestuurder registreren; · Care key om de snelheid te begrenzen voor jongere of onervaren rijders;

Care key om de snelheid te begrenzen voor jongere of onervaren rijders; · Autoconstructie afgestemd op mannelijke en vrouwelijke testdummy’s (E.V.A. Initiative);

Autoconstructie afgestemd op mannelijke en vrouwelijke testdummy’s (E.V.A. Initiative); · City Safety als rijhulp binnen de stad;

City Safety als rijhulp binnen de stad; · Lane keeping aid, zodat binnen de rijbaanmarkering blijft;

Lane keeping aid, zodat binnen de rijbaanmarkering blijft; · Cross Traffic Alert om uit een krappe parkeerplaats weg te rijden;

Cross Traffic Alert om uit een krappe parkeerplaats weg te rijden; · Blind Spot Information die voertuigen in de dode hoek detecteert;

Blind Spot Information die voertuigen in de dode hoek detecteert; · Connected Safety deelt de situatie op de weg, zodat u altijd voorbereid bent.

Duurzaam rijden voor een betere toekomst

Zowel Audi als Volvo wil bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. De uitstoot van auto’s vormt een groot onderdeel van de milieuproblematiek. Volvo heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn als circulair bedrijf. Duurzame auto’s en klimaatneutrale productie met elektriciteit uit waterkrachtcentrales vormen de nieuwe standaard. Neem een kijkje tussen de Volvo Financial lease modellen wanneer jij ook wilt rijden in een auto die ontworpen is voor de toekomst.

Audi onderzoekt technologie om het verbruik zuiniger te maken en de CO2-uitstoot te verlagen. Met een innovatief start-stopsysteem verlaagt Audi het brandstofverbruik aanzienlijk. De motor wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het voertuig tot stilstand komt. Zodra je koppelingspedaal indrukt of het rempedaal loslaat wordt de auto opnieuw gestart.



Schoon rijden met een krachtige elektrische wagen

Waar benzine en diesel vroeger de aandrijving vormden, worden deze brandstoffen tegenwoordig steeds vaker vervangen door elektriciteit. Dit is onder meer terug te zien op straat, waar steeds meer elektrische auto’s rijden, maar ook aan de laadpalen die op steeds meer plaatsen opduiken.

Volvo en Audi bieden allebei volledig elektrische auto’s, wat betekent dat ze 100% afhankelijk zijn van elektriciteit. De traditionele brandstofmotor heeft in deze voertuigen plaatsgemaakt voor een elektromotor met een oplaadbare accu. Deze nieuwe vorm van rijden bied veel voordelen. Zo zijn de voertuigen onderhoudsvriendelijk en accelereren de auto’s sneller. Elektrisch rijden is de duurzame optie voor een beter milieu.



De populairste Volvo in Nederland

Zweden is het land van de betaalbare meubels en het knäckebröd, maar ook zeker het land van de auto’s. Volvo is al meerdere jaren een van de populairste automerken in Nederland. Het populairste model is de XC40, die in de eerste helft van 2021 tevens de bestverkochte auto van Nederland was.

Dit model komt in verschillende modellen en prijsklassen. Zo kun je de keuze maken uit benzine, diesel, elektrisch, hybride of hybride benzine. Niet gek dat de Volvo XC40 zo’n populaire leaseauto is.

Het bestverkochte model van Audi

De Audi A3 is al meerdere jaren het populairste model in het zakelijke segment. Het strakke design van deze auto is onmiskenbaar een groot pluspunt van deze wagen. Daarnaast is het model uitgerust met de nieuwste technologie. Geavanceerde rijhulpsystemen maken de rijervaring onvergetelijk.

Voor de aandrijving heb je de keuze uit verschillende brandstoffen, zoals benzine, diesel, CNG. Daarnaast is de A3 elektrisch of hybride verkrijgbaar. Deze fraaie wagen van audi is de blikvanger van 2021.

Ontdek de nieuwste functies van Audi en Volvo

Audi is de koploper op het gebied van innovatieve functies op het gebied van navigatie, verbinding, gebruiksvriendelijke bediening en meer. Met de virtual cockpit ontvang je als bestuurder alle informatie die je tijdens het rijden nodig kan hebben. De gedetailleerde grafische effecten op het instrumentenpaneel zijn zeer overzichtelijk. Je kunt als rijder kiezen tussen twee weergaven: de klassieke indeling of de infotainment mode.

Zoals de meeste nieuwe auto’s beschikt de Volvo over een bluetooth-verbinding. De Sensus connect is het hart van het communicatiesysteem. Stream muziek, deel uw locatie, zoek lokale bedrijven of laat uw auto een afspraak maken voor een servicebeurt. De auto’s van Volvo beschikken over een breed scala aan geavanceerde functies.



De weg naar zelfrijdende auto’s

Zelfrijdende auto’s, oftewel autonoom rijden. Dat is wat de toekomst ons brengt. Zowel Audi als Volvo doen onderzoek naar deze manier van rijden, die als doel heeft de verkeersveiligheid te verbeteren. Camera’s, sensoren en software vormen de basis van de belangrijkste nieuwe ontwikkeling binnen de autosector.

Het is de bedoeling dat de wagens zich aanpassen aan het dagelijkse verkeer, door uiterst nauwkeurig de omgeving in de gaten te houden. Op deze manier kun je de tijd op de weg efficiënter inzetten, doordat je niet zelf op de weg hoeft te rijden. Hoewel het nu nog ver weg lijkt dat een auto zichzelf bestuurt, zijn Volvo en Audi bezig om de auto-industrie op zijn kop te zetten met de intelligente techniek achter de zelfrijdende auto.