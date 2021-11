Hyundai Seven - Dit is de Kia Concept EV9, maar dan van Hyundai

De Hyundai Seven is gebouwd op het E-GMP-platform, net als de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 en Kia Concept EV9. Het design van de grote suv is minimalistisch, met geen lijntje en vouwtje te veel. Opvallend is de pixel-verlichting, zoals we die ook kennen van de Ioniq 5. De glazen achterklep is prachtig, maar zal de stap naar het productiestadium (hij gaat dan Ioniq 7 heten) waarschijnlijk niet overleven.

Hyundai Seven is in theorie volledig autonoom

Want op het moment staat de Seven daar nog ver vanaf. Hij heeft suicide doors, een futuristisch interieur met een hoekbank, draaibare fauteuils en in de armleuning van de bestuurdersstoel een stuurknuppel voor de bediening. Die laatste klapt weg als hij niet meer nodig is. Want zoals het een studiemodel betaamt, is de Seven in theorie zelfrijdend.

Coronaproof interieur met antibacteriële stoffen

Autofabrikanten hebben kennelijk het idee dat we in de toekomst onze tijd massaal in de auto gaan doorbrengen, want ook Hyundai geeft hoog op van het 'lounge-interieur' van de Seven, met een speciaal opbergvak voor schoenen, een ingebouwde koelkast en sfeervolle ambianceverlichting. Vies wordt de cabine niet zo snel, volgens de ontwerpers, want op alle oppervlakken is een antibacteriële stof toegepast.

De Hyundai Seven een absolute laadkampioen

Net als bij de Kia EV9 doet ook Hyundai geen mededelingen over de elektrische aandrijflijn van de Seven. Het studiemodel is ontwikkeld voor een actieradius van 485 kilometer en heeft dezelfde 350 kW laadtechniek als de EV9. Ter vergelijking: de snelst ladende auto van dit moment is de Porsche Taycan / Audi E-Tron GT met 270 kW. Volgens Hyundai zit de Seven al na 20 minuten weer voor 80 procent vol.