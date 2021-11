Hyundai Ioniq 5: is private lease voordeliger dan kopen?

Over de kwaliteiten van de Hyundai Ioniq 5 bestaat geen enkele discussie. Samen met de Kia EV6 - die op hetzelfde elektrische platform is gebaseerd - geeft de Ioniq 5 momenteel een lesje EV-kunde aan de auto-industrie. Als je de vergelijkende test in Auto Review nummer 11 hebt gelezen, weet je dat de Hyundai Ioniq 5 zelfs veel duurdere concurrenten als de Audi Q4 E-Tron en BMW iX3 gemakkelijk aftroeft.

Hyundai Ioniq 5 en aanschafsubsidie

Voor de particuliere koper die de aanschaf van een elektrische auto overweegt, neemt de Hyundai Ioniq 5 veel traditionele bezwaren weg. De auto heeft namelijk wél een fatsoenlijke en heel bruikbare actieradius, van op z'n minst 385 kilometer. Ook duurt het opladen van de accu heus niet meer zo lang als de formatie van een nieuw kabinet.

Eén bezwaar blijft bij de Hyundai Ioniq 5 echter recht overeind staan: wanneer je de auto als particulier koopt, moet je minstens 43.500 euro betalen. En dat is natuurlijk heel erg veel geld. Je krijgt voor dat bedrag een Ioniq 5 in de Style-uitvoering, met een 58 kWh-accu, een motorvermogen van 170 pk en de aandrijving op de achterwielen.

Hyundai heeft ook de prijs van de Connect-uitvoering onder de magische grens van 50.000 euro weten te houden. Alleen wanneer je een auto aanschaft die goedkoper is dan 50.000 euro, kom je in aanmerking voor aanschafsubsidie op elektrische auto's voor particuliere kopers. Deze subsidie bedraagt 3350 euro. Dat geldt ook als je kiest voor private lease en een contract van minimaal 48 maanden afsluit. De 3350 euro wordt dan in maandelijkse porties op je rekening gestort. Over 60 maanden scheelt dat 55,83 euro per maand, over 48 maanden is dat 69,79 euro.

Vergeleken met de Style, beschikt de Connect over een premium audiosysteem van Bose, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, nog een paar extra rijhulp- en veiligheidssystemen, een verschuifbare middenconsole en Vehicle to Load, waarmee de Ioniq 5 kan worden ingezet als energiebron voor andere elektrische apparaten. De Connect-uitvoering kost 47.500 euro. Ook met de optionele warmtepomp (1200 euro) blijft de auto keurig onder de grens van 50.000 euro.

Vind je de extra luxe van de Connect-uitvoering niet belangrijk, maar is een grotere actieradius en meer motorvermogen voor jou wel belangrijk? Dat treft: de Ioniq 5 Style met 73 kWh-accu en een motorvermogen van 217 pk staat in de prijslijst voor 46.500 euro. In deze versie kom je op een volle accu zomaar 480 kilometer ver. En opnieuw geldt: met de warmtepomp (altijd doen!) blijft de prijs onder de 50 mille.

Private lease: prijs en kilometrage bepalend voor het maandbedrag

Het is goed voor te stellen dat je erg graag een Hyundai Ioniq 5 zou willen kopen, maar dat je niet zomaar 43.500 euro in een ouwe sok op zolder hebt liggen. Misschien is private lease dan een interessant alternatief om toch in een nieuwe Ioniq 5 te kunnen rijden: je betaalt elke maand een vast bedrag, en hoeft je over zaken als de verzekering en het onderhoud geen enkele zorgen meer te maken. Die bedragen zijn namelijk bij het maandbedrag inbegrepen. De stroom die je nodig hebt om te kunnen rijden, komt natuurlijk wel voor eigen rekening.

Twee factoren zijn belangrijk bij de bepaling van het maandelijkse private-lease bedrag: de prijs van de auto en het aantal kilometers dat je op jaarbasis aflegt. Inmiddels zit de Hyundai Ioniq 5 bij tal van private lease-aanbieders in het programma, zodat je zelf op zoek kunt gaan naar de aanbieder met de meest gunstige voorwaarden - tegen de meest gunstige prijs. In het private lease programma van Hyundai zelf, is de Ioniq 5 vanzelfsprekend ook opgenomen.

Voor 569 euro per maand rijden in een Ioniq 5

Het gaat te ver om hier een overzicht te geven van de tarieven van alle private lease aanbieders. Om een goede indicatie te geven van wat je maandelijks dient te betalen aan de private lease van een Hyundai Ioniq 5, gaan we uit van de tarieven die door de dealerorganisatie van Hyundai in rekening worden gebracht.

Stel: je kiest voor de goedkoopste Ioniq 5, in de Style-uitvoering met 58 kWh-accu. Je verwacht op jaarbasis niet meer dan 10.000 kilometer af te leggen, en voelt niet de behoeft om de komende vijf jaar (60 maanden) alweer van auto te veranderen. Opties als een warmtepomp en Vehicle to Load laten we even buiten beschouwing, en de standaardkleur Mystic Olive is voor jou een aanvulling op je levensvreugde. Dan betaal je elke maand de vanafprijs voor private lease: 569 euro (inclusief BTW).

Rijd je de Ioniq 5 toch liever in een andere kleurtje en zit je er 's winters graag warmpjes bij zónder meteen in te leveren op de actieradius, dan komen er twee meerprijzen onder op de rekening te staan: respectievelijk 15 euro voor een afwijkende lak en 20 euro voor de warmtepomp. Totaalbedrag: 604 euro per maand.

Meer kilometers? Meer betalen!

Mocht de kilometerlimiet van 10.000 km toch ontoereikend zijn, dan word je heus niet meteen weggezet als private lease fraudeur. Aan het einde van het jaar wordt het verschil in rekening gebracht. Je betaalt 0,11 euro voor elke kilometer die je méér hebt gereden dan 10.000 kilometer, en krijgt 0,02 euro terug voor elke kilometer die je onder het overeengekomen kilometrage blijft.

Kies je voor het afsluiten van je private lease contract ervoor om 15.000 kilometer als maximum te nemen, dan wordt er op het basistarief van 569 euro per maand een meerprijs van 33,15 euro gerekend. Totaalbedrag: 602,15 euro. Het is mogelijk om het jaarkilometrage vast te stellen op een maximum van 30.000 kilometer.

Ga je in plaats van een leasecontract van 60 maanden voor een periode van 48 maanden, dan wordt er op de basisprijs van 569 euro een meerprijs van 60 euro gerekend (629 euro). Voor private lease is 36 maanden het minimum. Via de private lease configurator op de website van Hyundai kun je jouw ideale Ioniq 5 samenstellen, en zie je meteen wat jouw maandtarief wordt. Het private lease contract is online af te sluiten.

Private lease of kopen: dit betaal je echt

Even de rekenmachine erbij: over een private lease periode van 60 maanden à 569 euro, betaal je in totaal 34.140 euro om 50.000 kilometer te mogen rijden. Prijs per kilometer: 68,28 cent. Dat is exclusief stroom-/laadkosten. De aanschafsubsidie van 3350 euro is evenmin in deze prijs meegerekend. En ook de prijs van een thuislader à 1899 euro is buiten beschouwing gelaten.

Zou je de Hyundai Ioniq 5 Style 58 kWh kopen, dan betaal je 43.500 euro. Uitgaande van een indicatieve restwaarde van 15.000 euro na 5 jaar en 50.000 kilometer, kost de auto je maandelijks 475 euro. Wel moeten de vaste lasten als de verzekering en het onderhoud dan nog betaald worden, laten we uitgaan van 50 euro per maand voor een all-risk verzekering en 30 euro voor de jaarlijkse servicebeurten en banden. Totaalbedrag: 555 euro per maand, oftewel 33.300 euro over 5 jaar. De prijs per kilometer bedraagt dan 66,6 cent. Opnieuw: dit is exclusief de kosten van stroom/laden, de koop van een thuislader en aanschafsubsidie. Aanvullende kosten om het aankoopbedrag te kunnen financieren zijn evenmin meegenomen in de berekening.

Conclusie: private lease van de Hyundai Ioniq 5 is nauwelijks duurder dan kopen, en zodoende een zeer aantrekkelijk alternatief voor particuliere automobilisten die de kwaliteiten van de Koreaanse EV op waarde kunnen schatten.

Hieronder zetten we alle getallen nog een keer op een rijtje:

Private lease bedragen Hyundai Ioniq 5 (58 kWh, Style, 10.000 km/jr)*



60 maanden: 569 euro/mnd (- 55,83 euro = 513,17 euro/mnd)



48 maanden: 629 euro/mnd (- 69,79 euro = 559,21 euro/mnd)



36 maanden: 735,33 euro/mnd

Private lease bedragen Hyundai Ioniq 5 (58 kWh, Connect, 10.000 km/jr)*

60 maanden: 599,04 euro/mnd (- 55,83 euro = 543,21 euro/mnd)

48 maanden: 659,03 euro/mnd (- 69,79 euro = 589,24 euro/mnd)

36 maanden: 770,98 euro/mnd

Private lease bedragen Hyundai Ioniq 5 (73 kWh, Style, 10.000 km/jr)*

60 maanden: 609 euro/mnd (- 55,83 euro = 553,17 euro/mnd)

48 maanden: 674,94 euro/mnd (- 69,79 euro = 605,15 euro/mnd)

36 maanden: 789,84 euro/mnd

* Bij 15.000 km per jaar gaat het maandbedrag omhoog met 33,15 euro, een jaarkilometrage van 20.000 kost je 69,17 euro extra per maand.