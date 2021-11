Greenpeace heeft gekeken naar de inspanningen van tien fabrikanten om de auto-industrie koolstofarm te maken. Daarbij is de leveringsketen meegenomen (hoe koolstofneutraal is die?), maar ook de duurzaamheid van de gebruikte materialen. Belangrijk in het onderzoek is of een fabrikant een datum heeft opgegeven voor de uitfasering van de brandstofmotor. De score daarvoor telt voor 80 procent mee in de einduitslag.

Toyota lobbyt keihard tegen milieuregels

En mede daardoor staat Toyota met stip op één. Het Japanse concern wil nog lang geen afscheid nemen van brandstofauto's (de eerste elektrische Toyota is pas net onthuld) en lobbyt wereldwijd hard om strenge milieumaatregelen van tafel te krijgen. Geen van de fabrikanten in het onderzoek willen voor 2035 stoppen met de verbrandingsmotor. En daar tilt Greenpeace zwaar aan. Volgens de organisatie is dat cruciaal om binnen de marge van 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven.

Waarom scoort General Motors zo goed?

Het zal aan de opzet van het onderzoek liggen, maar wij zijn verbaasd over een aantal van de conclusies. General Motors komt er bijvoorbeeld als beste uit. En dat terwijl het concern in Noord-Amerika de ene na de andere brandstofverslindende pick-up / suv op de weg zet. Bovendien loopt GM danig achter als het op elektrische aandrijving aankomt. Hyundai en Kia krijgen echter een onvoldoende, terwijl die merken juist vol inzetten op elektrische modellen.