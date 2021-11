Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 44

+ Top - De nieuwe Toyota krijgt standaard adaptieve cruisecontrol

Een auto met een lage prijs, vind er maar eens een in Nederland. De nieuwe Toyota Aygo X komt in 2022 en gaat het de Kia Picanto en Hyundai i10 flink lastig maken. De prijs van de basisversie blijft onder de 16.000 euro, maar dan krijg je wél adaptieve cruisecontrol. En dat is zeer gul, van Toyota.



+ Top - Nostalgisch naar de jaren 80? Koop dan een nieuwe Ford Sierra RS Cosworth!

Hoewel, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ... Het Britse bedrijfje CNC Motorsport AWS bouwt slechts een zeer beperkte serie van de nieuwe Ford Sierra RS Cosworth, voor een prijs die begint bij 185.000 pond (omgerekend zo'n 215.000 euro). Maar dan heb je ook wat!



+ Top - Primeur in Nederland: ook met een niet-Tesla kun je nu laden bij een Tesla Supercharger

Tesla is deze week begonnen met een proef, waarbij ook elektrische auto's van andere merken gebruik kunnen maken van Tesla Supercharger-laadstations. Nederland is het eerste land waarin die mogelijkheid wordt geïntroduceerd. Een paar voorwaarden: je kunt alleen met een CCS-stekker terecht. En zonder Tesla ben je ook iets duurder uit.

- Flop - Helaas! Zo gaaf als de concept car wordt het productiemodel Volkswagen ID. Buzz niet

Volkswagen sloeg in 2017 een homerun met de elektrische ID. Buzz - toen nog als I.D. Buzz geschreven. Wat zag het studiebusje er retrofantastisch uit, als een Volkswagen T1 die naar de 21ste eeuw is getransporteerd. Maar helaas, het productiemodel van de Volkswagen ID. Buzz wordt niet zo spannend ...







- Flop - Nederlanders moeten niets hebben van autodelen: gebruik deelauto is laag en blijft laag

De autowereld zou van bezit naar gebruik gaan, was de verwachting. De praktijk is minder rooskleurig: autodelen is niet populair. Er zijn iets meer dan 87.000 deelauto's in Nederland, maar ze worden weinig gebruikt. Slechts 0,2 procent van alle autoritten wordt met een deelauto uitgevoerd, een aandeel dat sinds 2014 niet gegroeid.

- Flop - Hoe hoog zijn de brandstofprijzen deze week?

Wat denk je zelf? Natuurlijk gingen de brandstofprijzen afgelopen week weer omhoog! Vergeleken met de laatste week van oktober is een liter benzine alweer anderhalve cent duurder geworden. Dieselaars lijken momenteel opgelucht adem te kunnen halen, want vergeleken met vorige week is de dieselprijs bijna een cent gedaald. Laat dat het alsjeblieft het begin zijn van een algehele prijsdaling voor brandstoffen ...