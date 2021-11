Toyota Aygo X (2022) is duurder, groter en luxer dan een Kia Picanto

Vroeger was de keuze voor een kleine auto enorm: vrijwel elk merk bood er wel een aan. Langzaam haakten de automerken af. Er is geen Suzuki Celerio meer, geen Opel Karl, en geen Ford Ka. En binnenkort verdwijnen ook de Citroën C1 en Peugeot 108 - met dezelfde techniek als de huidige Aygo - naar de geschiedenisboeken. Maar er komt wél een nieuwe Toyota Aygo X. De Japanners zien nog wel toekomst voor een compacte auto en dat betekent dat de Aygo X geen Frans accent meer heeft. O ja, die X spreek je uit als Cross.



Met automaat en handbak



De nieuwe Toyota Aygo X krijgt een 1,0-liter driecilinder motor met 72 pk en Toyota belooft een gemiddeld verbruik van 1 op 21,3. Hij komt niet alleen met een handgeschakelde versnellingsbak op de markt, maar ook met cvt-automaat. Als je de nieuwe Aygo X naast het oude model zet, lijkt hij wel die brugpieper die na de zomervakantie terugkomt als lange slungel met de baard in de keel. De auto is liefst 23 centimeter groter geworden en (fijn voor de achterpassagiers) de wielbasis groeide met 9 centimeter. Het is te danken aan het nieuwe platform waarop de Aygo staat, dat al bekend is van de Yaris en Yaris Cross.



Prijs van de Toyota Aygo X (2022)



De Toyota Aygo X komt in het voorjaar van 2022 naar Nederland. Toyota heeft nog geen exacte prijs bekendgemaakt, maar stelt ons wel gerust: er komt een Aygo X onder de 16.000 euro. De volledige prijslijst en de private lease-kosten worden nog in 2021 onthuld. De Aygo X is duurder dan een Kia Picanto, die vanaf 14.995 euro in de prijslijst staat. Ook de Hyundai i10 is goedkoper, die kost vanaf 13.635 euro. Maar geen van beide kun je bestellen met 17- of 18-inch (!) wielen. En dat kan bij de Aygo X wel. Een elektrische Aygo X komt er trouwens niet.



Draadloos je telefoon opladen

Dat je in kleine auto's niet hoeft af te zien, is al langer het geval. Maar Toyota gaat in de overtreffende luxe trap. Zo is het mogelijk om draadloos je telefoon op te laden in je Aygo X. Het interieur is er flink op vooruitgegaan. In het midden van het dashboard zit een groot multimediascherm van 9 inch. De Aygo X heeft Apple CarPlay en Android Auto, zodat je je telefoon aan het systeem kunt koppelen. Ook realtime verkeersinformatie is mogelijk. Al zijn deze features niet standaard op de basisversie.

Zelfs adaptieve cruisecontrol is leverbaar

Wie denkt dat een stadsautootje niet veilig is, kan met een gerust hart en zonder de rozenkrans te bidden in een Aygo X stappen. Afhankelijk van de uitvoering herkent de auto verkeersborden en houdt hij voetgangers en fietsers in het donker in de gaten. Ook automatisch grootlicht is leverbaar en zelfs adaptieve cruisecontrol (inclusief spoorassistent) behoort tot de mogelijkheden.